經典聖誕電影《小鬼當家》，今年歡度35週年，特別在洛杉磯的奧斯卡電影博物館再度放映，並找來導演克里斯哥倫布和男主角麥考利克金再度同台。兩人提到他們都沒參與的好幾部續集，忍不住批評成績從不怎麼樣到爛得可以，克里斯坦言：「真的搞砸這系列。」麥考利接口：「因為沒有我們呀。」
《小鬼當家》紅遍全球 卻有一堆糟糕續集
《小鬼當家》在35年前締造小兵立大功的驚人佳績，克里斯哥倫布和麥考利克金合作了續集《小鬼當家2:紐約迷途記》，第3集《小鬼當家3：壞消息》改由另外一位童星艾歷克斯林斯主演，之後每一部續集都換人當主角，甚至從第4集起就不上戲院、只是小螢幕自製片，水準當然可想而知。克里斯哥倫布再次同台麥考利克金，表示這系列已經被一堆爛續集搞砸名聲，後面幾部的水準真的很可怕。
克里斯哥倫布透露，其實10多年前他有想過一個續集的點子，讓兩個笨賊喬派西、丹尼爾史登服刑期滿出獄，想找麥考利克金報仇，沒想到卻是對上他的孩子，再一次被整得七葷八素。但導演也透露，很久沒再跟丹尼爾史登碰面，而82歲的喬派西恐怕也不會感興趣。
麥考利克金兒子也看《小鬼當家》 不知老爸就是主角
當年《小鬼當家》1800萬美元的成本卻在全球賣到4億7670萬美元，投資報酬率超過25倍，目前一般提到《小鬼當家》，大多數還是指麥考利克金主演的前兩集，《小鬼當家3：壞消息》只因為童星時期的史嘉蕾喬韓森有演出，偶爾才會被討論到，片子的其他部分，大家談都懶得談。
而麥考利克金在走紅之後，也經過一連串風波，甚至還打官司要和爸媽討回自己的片酬收入，與爸爸也完全不再聯絡。他現在有2個兒子，在家也會放《小鬼當家》給他們看，他們卻叫不出片名，而是以他在片中的角色名「凱文」稱之，也不知道凱文就是爸爸演的，麥考利都沒有想講明。
他自己也提出自己的續集點子，卻有點暗黑，原來他認為凱文長大以後，可能會變成一位工作狂、疏於照顧小孩的老爸，無意中被困在家裡，遭到自己的小孩子設下重重機關惡整，他一方面要破關，一方面也要挽回孩子的心，這個「父子對決」的想法，被片商青睞的機會，也許沒很大。
資料來源：小鬼當家IG、billbria IG
