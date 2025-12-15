日本迴轉壽司藏壽司表示，引進新年祈願美食「螃蟹御節料理」，2025年台灣首度開1公斤、2公斤「嚴選豪華松葉蟹」日本年節禮盒，12月15日起開放線上預購，早鳥享9折優惠還有冷凍宅配免運費回饋；推薦涮燙、煮火鍋、日式雜炊「松葉蟹三吃」，開搶時間、價格、購買方式一次整理。
藏壽司「豪華松葉蟹」年節禮盒台灣開賣！日本御節料理開運祝福
藏壽司引進象徵吃下新年祝福的日本新年御節料理「螃蟹御節料理」，2025年推出冬之味覺美名的「松葉蟹」，要在台灣首度開賣「嚴選豪華松葉蟹」年節禮盒，標榜嚴選把關每一隻蟹腳，
蟹肉飽滿厚實、每一絲蟹肉濃郁鮮甜，鎖甜熟凍商品直送來台。
源自日本平安時代的宮廷祭祀祈願美食，餐桌上每一道料理都蘊含吉祥祈願與驅邪，其中，螃蟹料理更是吉祥之最。蟹腳象徵能招來好運、大螯剪去壞運、紅蟹殼代表喜緣、硬殼寓意長壽。
藏壽司「豪華松葉蟹」9折！早鳥開搶時間、價格、購買方式一覽
藏壽司2025年推出「豪華松葉蟹」兩種規格年節禮盒：
1公斤「嚴選豪華松葉蟹」禮盒，優惠價1692元（訂價1880元）。
2公斤「嚴選豪華松葉蟹」禮盒，優惠價2952元（訂價3280元）。
優惠價免運自12月15日起（數量有限，售完為止），官方將於2月2日起開始出貨。預購網址請點此。
在家享用松葉蟹三吃！涮燙、煮火鍋、日式雜炊
藏壽司熟凍「嚴選豪華松葉蟹」，推薦正宗日式三吃：
第一吃：快速涮燙！官方推薦，快速涮燙蟹腳，最能激發出松葉蟹本身的鮮甜味，
同時保留緊密紮實肉質Q彈口感。 第二吃：頂級火鍋在家煮！推薦松葉蟹可搭配蔬菜等食材烹煮火鍋，在家也能一秒升級頂級鍋物。
第三吃：日式雜炊完美收尾！火鍋吃到最後的精華湯頭，加入白飯和雞蛋一起熬煮成粥品，讓米飯吸收螃蟹的鮮美，綿密濃郁的溫暖口感，為圍爐完美收尾。
而合點壽司表示，全台店鋪包括承知助by合點壽司，開吃胭脂蝦、松葉蟹等頂級食材，由商品部本部長兼台灣總料理長川村圭（Kawamu
ra Kei）特別推薦「 胭脂蝦」、「醬漬胭脂蝦」、「鹽昆布胭脂蝦」 、「 炙燒岩鹽檸檬胭脂蝦」、「胭脂蝦花壽司」、「唐揚胭脂蝦頭」等美味；並點名「松葉蟹軍艦」、「 松葉蟹肉蟹味噌」、「松葉蟹押壽司佐飛魚卵」、「松葉蟹肉小品（ 蟹肉拌蟹味噌佐蘿蔔絲）」、「松葉蟹肉茶碗蒸」、「松葉蟹押壽司佐飛魚卵」必吃，平均售價80～158元。
合點壽司冬季聖誕活動，即日起至12月25日，全台店舖四人同行消費滿1888元「免費送合點聖誕壽
司」！以星星玉子燒點綴的壽司聖誕樹，價值388元；或可於兩個月內下次用餐兌換加菜。
資料來源：藏壽司、合點壽司
合點壽司冬季聖誕活動，即日起至12月25日，全台店舖四人同行消費滿1888元「免費送合點聖誕壽