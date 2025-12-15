我是廣告 請繼續往下閱讀

藍營指控室內裝修公司「福麥國際」以5.7億元得標國防部RDX炸藥採購標案，是為該公司量身定做，對此國防部長顧立雄今（15）日赴立院進行專報並備詢，接受媒體聯訪時回應，國防部過去20年來所有火藥原物料的類似案件進口，都是採公開招標程序，資格也從未改變，廠商投標就要繳交押標金，是預算金額的3%，得標後要繳交預算金額5%作為履約保證金，後續若沒辦法履約，就會面臨被解約、沒收履約保證金還要被停權，怒嗆「去計較這個公司的名字就會讓他能夠履約嗎？」顧立雄今日上午赴立法院國防外交委員會報告「針對國軍各類型火藥原物料購案，廠商資格標準訂定及審認作法」並備詢。會前受訪時被問及裝修公司得標火藥一事，說明國防部過去20年來所有火藥原物料的類似案件進口，全部都採公開招標，所有的廠商資格，就是有合法設立證明、有納稅證明與從事國際貿易業，沒有任何改變，沒有任何一家公司量身訂做，都是採公開招標的程序，資格也都是維持如此。此外顧立雄指出，這些火藥原物料，重點是在於最後能不能履約與如何維護權益，火藥、原物料要取得，必須要有當地政府的輸出許可證明文件，也要繳交原廠的證明文件，接著在取得經濟部進出口同意後，運抵台灣要經過國軍專業單位品質檢驗，這些通過後才能夠拿得到錢，因此國防部在合約設計的部分是，廠商在招標階段願意來投標，就要繳交押標金，是預算金額的3%，得標後要繳交預算金額5%作為履約保證金。顧立雄更說，廠商一旦沒有辦法取得輸出許可證明文件與相關原廠的證明文件，以及後續國軍的品質檢驗，就會面臨被解約、沒收履約保證金還要被停權，講到激動處更提高分貝「這時候有需要付出一毛錢嗎？沒有啊！我需要管這個公司叫什麼名字？資本額是多少嗎？」顧立雄強調，重點在於廠商一定要有把握，會拿得到當地政府的輸出許可證明文件、拿得到原廠地的證明、品質禁得起國軍檢驗，才會來交貨、完成履約，才讓購案能夠執行成功，「那需要設立什麼其他的門檻？設立一定的資本額就會讓他容易履約嗎？去計較這個公司的名字就會讓他能夠履約嗎？」顧立雄表示，廠商只要能夠從事國際貿易業，拿得到當地政府的許可證明文件、原廠的證明文件，交貨品質沒問題，拿得到貨才會付款，拿不到貨不僅履約保證金要被沒收、被停權，當然有把握的人才會進來。顧立雄說明，這些火藥原物料都是當地政府嚴格管制的，在俄烏戰爭之後，都是以提供當地為優先，所以取得並不容易，再加上我國處境特殊，取得本來就不容易，以致要廣徵商源，讓所有有能力的人都能夠進來，但進來的當下，就要衡量有沒有辦法履約，如果一再地用一些誇大不實的指控，讓要取得重要戰備物資更加的困難，讓戰備整備沒有辦法得到進一步落實，傷害到國家安全，這是不願意看到的。「我們國防部絕對禁得起檢驗！」最後顧立雄呼籲，所有這些願意參與國防工業的這個廠商，有能力來幫忙取得相關需要的重要原物料廠商，大家都一直持續努力，「為我們這份攸關國家安全的工作，大家來繼續努力！」