入冬首波大陸冷氣團雖然減弱，但早晚「輻射冷卻」作用依舊明顯，中央氣象署今（15）日上午發布「低溫特報」，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。明（16）日上午，新竹縣局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。
此外，東北風依舊偏強，氣象署持續發布「陸上強風特報」，今天上午至明天下午，新北市、桃園市、屏東縣、台東縣、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請注意。
⚠️低溫特報
📍影響時間：16日上午
🟡黃色燈號：新竹縣
⚠️強風特報
📌影響時間：15日上午至16日下午
📍黃色燈號：新北市、桃園市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣
🟡今天清晨低溫排行
1、新竹關西：7.0度
2、苗栗頭屋：8.5度
3、苗栗公館：8.5度
4、苗栗大河：8.7度
5、苗栗西湖：9.3度
6、新北石碇：9.5度
7、苗栗造橋：9.8度
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍影響時間：16日上午
🟡黃色燈號：新竹縣
⚠️強風特報
📌影響時間：15日上午至16日下午
📍黃色燈號：新北市、桃園市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣
1、新竹關西：7.0度
2、苗栗頭屋：8.5度
3、苗栗公館：8.5度
4、苗栗大河：8.7度
5、苗栗西湖：9.3度
6、新北石碇：9.5度
7、苗栗造橋：9.8度
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署