受大陸冷氣團與輻射冷卻影響，今（15）日清晨新竹關西最低溫僅7.4度，各地氣溫也明顯下探，讓不少機車族直呼難熬。一名騎士就分享禦寒妙招，表示騎車時只要在外層加穿一件雨衣，就能有效阻擋冷風、提升保暖效果，雨衣不透氣的特性正好能減少體溫流失，意外掀起通勤族共鳴。
冷氣團急凍全台！機車族靠「1禦寒神器」擋住了：根本無敵
一名網友在Threads發文表示，天氣轉冷時騎車，不論穿幾件外套都覺得寒風刺骨，直到某次嘗試在最外層套上一件雨衣，才發現保暖效果大幅提升，驚豔直呼：「雨衣天下無敵」。
貼文曝光後，立刻引起眾多機車族共鳴，激起一片認同聲浪，「以前真的不覺得雨衣能多保暖，但騎一躺高山後，雨衣真的超強，比外套好用」、「兩件式的更棒」、「雖然很怪⋯但真的保暖」、「＋1冷就穿雨衣，無敵」、「萬能的雨衣」。
不少網友留言解釋其中原理，多數衣物本身具有透氣孔，騎車時迎風反而會加速體溫散失，因此即便穿得多仍感覺寒冷；若外層加上一件不透氣的衣物，就能有效阻隔冷風，而雨衣正是價格親民又防風的代表。
也有網友補充，戶外用品店販售的機能外套，其實與雨衣原理相近，差別在於透氣與排汗設計，機能衣能在保暖同時降低悶熱感，較適合長時間穿著。不過，在寒流騎車通勤時，雨衣的防風效果仍被不少人視為CP值最高的選擇。
今晨最低溫7.4度！吳德榮：明才回暖、週日再變天
天氣方面，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中指出，入冬以來首波符合標準的「大陸冷氣團」已正式報到。今日清晨截至5時2分，平地最低溫前三名依序為新竹縣關西鎮7.4度、苗栗縣頭屋鄉8.5度、新北市石碇區9.5度，台北市文山區也降至11.6度。
吳德榮表示，冷空氣與輻射冷卻作用下，今明兩天早晚偏冷、白天晴朗舒適，但日夜溫差大。週三、週四天氣仍相對穩定，不過北海岸與東半部水氣略增，轉為有局部短暫雨的機率；週五起雲量增加，山區與中南部局部平地偶有零星降雨，週日另有一波東北季風南下，北台灣將再度轉涼並迎來降雨。
資料來源：Threads、「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄
今晨最低溫7.4度！吳德榮：明才回暖、週日再變天
