我是廣告 請繼續往下閱讀

▲西方企業尋求「接近中國、但不在中國」的生產基地，越南在全球供應鏈中的角色愈發吃重。（圖／美聯社／達志影像）

在全球關稅陰影與經濟放緩疑慮交織之際，越南卻意外成為觀察國際貿易韌性的關鍵指標。儘管美國總統川普今年4月宣布加徵關稅，引發市場對衰退的普遍擔憂，但實際結果顯示，部分高度依賴出口的新興經濟體不僅未受重創，反而展現出超乎預期的穩定表現。根據《彭博社》報導，越南的發展模式，長期以吸引成衣、家具與低成本製造供應鏈為核心，並逐步向科技產業升級，過程中借鏡中國及早期新興市場的經驗。此策略推動國內生產毛額快速成長，也大幅改善民眾生活水準，但同時對美國形成龐大的貿易順差，規模僅次於中國與墨西哥，引發華府高度關注。外界質疑，部分中國商品是否僅經由越南轉運至美國，形成所謂「洗產地」現象。隨著中國對越南直接投資增加，加上西方企業尋求「接近中國、但不在中國」的生產基地，越南在全球供應鏈中的角色愈發吃重，也使其成為貿易政策調整下的敏感測試場。理論上，美國4月宣布的關稅措施應對越南出口模式造成衝擊，但數據顯示情況並非如此。越南今年前11個月對美出口年增27%，金額創下1,390億美元新高；11月製造業年增12%，第3季經濟成長率達8.2%，逼近政府設定的10%年度目標，表現堪稱東亞最亮眼。全球經濟環境的相對穩健亦為越南提供助力，經濟合作暨發展組織（OECD）預估，2025年全球經濟成長率仍可超過3%，美國也可維持約2%擴張。不過，OECD與聯合國均提醒，前期因企業囤貨帶動的貿易成長動能恐難持續，關稅終將推升成本並抑制投資與消費。越南政府已及早與華府協商，成功將關稅自原先的46%下修至20%，並承諾加強查緝轉運行為。展望未來，越南若要在本世紀末前邁入中高所得國家行列，製造業與出口動能勢必不能熄火。從運動鞋、家具到電腦零組件，全球消費者仍高度依賴越南產品，而這個東南亞出口重鎮的走勢，或將成為判斷2026年世界貿易健康與否的重要風向球。