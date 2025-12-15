我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市信義區「超跑巷」14日清晨6時許，有民眾目擊，兩名男子撿起地上玻璃酒瓶，輪流拋向車道，碎裂聲響不斷，全程被民眾拍下。路過的外籍旅客也驚呼「為何沒人阻止？」影片曝光後，引發網友撻伐，痛批「車子碾過碎玻璃可能爆胎，行人鞋底不夠厚也可能受傷，這可算公共危險罪吧？」對此，警方表示，目前正持續追查兩人身分，查明後依法開罰。一名網友在 Threads 發文並上傳影片指出，14日清晨他在信義區街頭目擊2名男子撿起地上散落的玻璃酒瓶，輪流往車道丟去，現場還不斷傳出刺耳的碎裂聲，兩名男子還拿起手機路下丟擲酒瓶的誇張行徑。原PO形容，「隨手將玻璃瓶擲向地面，車子從上面碾過，碎裂聲在空氣中劃出一瞬的尖銳」，畫面令人心驚。影片中也可聽見，外國目擊民眾用英文驚訝直呼：「為什麼沒有人去阻止？」對這樣的危險行為感到難以置信。誇張影片曝光後，引發網友熱議、撻伐，不少人留言痛批：「酒品真差」、「這不是公共危險嗎」、「還好沒砸到人」、「信義假日的隔天早上都像被轟炸過」、「台北市這市容好意思說是首都喔，噁到爆」。有人指出，「車子碾過碎玻璃可能爆胎，行人若鞋底不夠厚也可能受傷，這可算公共危險罪吧？以為這很好玩嗎？」對此，轄區警方表示，並未接獲民眾報案，但事後將主動調閱監視器，確認此行為涉及危險。釐清兩名男子身分後將依影像資料，依《廢棄物清理法》對兩人開罰，新台幣2400元至6000元罰鍰。