日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂今年3月獲行政院聘任政務顧問。中國外交部今（15）日宣布，對岩崎茂採取反制措施，自15日起實施。中國外交部在官網上發佈公告稱，岩崎茂公然同「台獨」分裂勢力勾連，嚴重違背一個中國原則和中日4個政治文件精神，嚴重干涉中國內政，嚴重損害大陸主權和領土完整。據《中華人民共和國反外國制裁法》第三條、第四條、第五條、第六條、第九條、第十五條規定，中方決定對岩崎茂採反制措施，包括凍結在中國國境內的動產、不動產和其它各類財產；禁止中國國境內組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；禁止入境中國（包括香港、澳門）。岩崎茂曾長年服役於自衛隊，並於2012年1月至2014年10月擔任統合幕僚長，該職位是日本自衛隊的最高指揮官。退役後，他曾擔任防衛大臣政策參與，並在2023年獲頒瑞寶大綬章，在日本軍界、政界及經濟界擁有廣泛的人脈與影響力。台灣行政院聘請岩崎茂擔任政務顧問，並於今年3月21日證實此事。《朝日新聞》曾分析，台灣任命岩崎茂，被視為是強化與日本在安全保障領域合作的明確表現，然而當時即預期此舉可能會「引發北京方面的不滿」。