韓流天王G-Dragon（簡稱：GD，本名：權志龍）的《Übermensch》世界巡迴演唱會安可場12日至14日在首爾高尺天空巨蛋登場，卻意外爆出「黃牛翻車」插曲。警方現場逮捕一組6人的中國黃牛，導致向黃牛購票的中國粉絲全數無法入場，不僅被剪掉入場手環、當場請出場外，甚至出現被警察追逐、遭保鑣阻擋進場的混亂畫面，粉絲當場崩潰哭喊：「NO～」相關影片在抖音瘋傳，引發熱議。GD《Übermensch》世界巡迴演唱會本月12日至14日在首爾高尺天空巨蛋舉辦安可場，一樣場場爆滿，也一樣躲不過黃牛問題，但這次直接變成大型翻車現場。警方當場逮到一組6人的中國黃牛，連帶讓跟他們買票的中國粉絲全數無法入場，不只被工作人員一一請出場、剪掉入場手環，現場甚至出現被警察追著跑、被保鑣擋在外面進不了場的混亂畫面，有人情緒潰堤當場哭喊：「NO～NO！」和韓方人員拉鋸不斷，相關片段也在抖音上瘋傳。根據韓國媒體報導，首爾九老區警察在14日下午1點左右，在高尺天空巨蛋附近當場查獲6名試圖進行GD演唱會黃牛交易的中國人，已依違反《輕犯罪處罰法》將其逮捕。調查指出，這6人事前在網路上約好交易地點，之後在演唱會場館附近會合，試圖進行黃牛票交易。被逮捕的6人中，有4人為中國籍，大多數是20多歲。警方已對其中1名即將出境的人士處以16萬韓元（約台幣3700元）的罰金，其餘5人則移送即決審判（簡易判決處刑）。所謂即決審判，是針對可處20萬韓元以下罰金等輕微犯罪案件，不經一般刑事程序，由法官依警察署長聲請進行的簡易審判。警方強調，黃牛交易不僅破壞演出觀賞秩序，也可能導致消費者受害，因此在大型演唱會與活動期間，將同步進行現場取締與線上監控，會持續加強取締。由於相關問題持續發生，國會文化體育觀光委員會近期召開全體會議，並通過《演出法》與《國民體育振興法》的修正案。依修正內容，無論是非法購買或販售演唱會、體育賽事門票都是違法行為，對於非法販售者，最高可處以相當於販售金額50倍的罰鍰。