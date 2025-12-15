我是廣告 請繼續往下閱讀

澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）14日發生槍擊案，包含槍手在內，造成16死40傷慘劇，在這起重大槍擊案當中，一名白衣男子英勇從槍手手中奪槍的畫面被廣傳，這名男子身分也被披露，是當地的一名水果店老闆，而他在奪槍後與槍手對峙，身上也中了2槍緊急送醫。根據BBC報導，一名在邦迪海灘襲擊事件中與槍手之一搏鬥並奪下槍支的「英雄」，被確認為一家水果店的老闆、43歲居民艾哈邁德（Ahmed Al Ahmed）。影片顯示，一名槍手站在一座人行陸橋附近的棕櫚樹後，瞄準並向鏡頭外的目標射擊。艾哈邁德當時躲在一輛停著的汽車後面，他跳出來撲向襲擊者，並奪取了槍手的武器，然後反過來用槍指著槍手，迫使其撤退。艾哈邁德是水果店老闆，也是兩個孩子的父親。他的家人告訴澳洲7News新聞，他目前仍在醫院接受治療，手臂和手部都中了槍傷，已經接受了手術。週日晚間發生的槍擊事件造成15人死亡，數十人受傷。當時有超過1000人參加了一場慶祝光明節的活動。警方已將此事件定性為針對猶太社區的恐怖攻擊。艾哈邁德的表弟穆斯塔法週日告訴澳洲7News電視台，「他是個英雄，百分之百是個英雄。他中了兩槍，一槍在胳膊上，一槍在手上」；他希望表哥沒事，昨晚才見過他，當時狀況尚可，但還在等醫生的診斷結果。影片畫面顯示，艾哈邁德在奪槍並迫使槍手撤退後，自己也放下武器，舉起一隻手，向警方表明他不是槍手之一。隨後，同一名攻擊者出現在橋上，撿起另一件武器再次開火。因此也導致艾哈邁德在過程中受傷。新南威爾斯州州長明斯（Chris Minns）向這名奪槍民眾致敬，「那個人是真正的英雄，毫無疑問地，許多人能活著都是因為他的英勇作為」；澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）說，「今天我們看到澳洲人為了幫助他人，奮不顧身衝向危險境地。這些澳大利亞人是英雄，他們的勇氣拯救了生命」。這起攻擊事件的父子檔，其中一名被確認名字是阿克拉姆（Naveed Akram），住在雪梨巿郊邦尼里格區（Bonnyrigg），警方已經前往該名男子住處搜索。明斯也承認，新南威爾斯州的槍支法律是時候做出改變，因這名槍手自2016年起就擁有槍枝許可，名下共6枝槍，當被媒體問及兩名槍手是否是澳洲公民時，當地警方則未回應。