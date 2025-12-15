三商巧福表示，12月週年慶優惠倒數3天，原汁牛肉麵109元、紅燒排骨飯109元把握時間吃到12月17日，再推薦超值套餐；粥大福表示，「買一送一、第二碗5折」新店開幕優惠，高雄鼓山店雞湯粥、麵食優惠價格、菜單一次整理。《NOWNEWS今日新聞》記者整理兩大美食優惠，本文提供給讀者一次掌握。
三商巧福：牛肉麵109元！週年慶優惠倒數3天：排骨飯也109元
三商巧福表示，即日起至12月17日週年慶優惠倒數3天，全台門市直接點餐「原汁牛肉麵」特價109元（原價175元）、「紅燒排骨飯」特價109元（原價140元），一次最高現省66元。
想吃好一點，官方再推薦超值套餐135元起：
「原汁牛肉麵／紅燒排骨飯＋中杯飲料」特價135元、
「原汁牛肉麵／紅燒排骨飯＋芝麻牛蒡絲」特價145元、
「原汁牛肉麵／紅燒排骨飯＋韓國泡菜＋中杯飲料」特價155元。
提醒大家，牛肉部位及配菜不定期更換，依現場供應為準；桃園機場門市不配合此活動，本優惠外送平台均不適用；部分美食街門市不適用單點優惠，請依門市活動公告為準；本活動優惠均為指定商品，且不得與其他優惠折扣合併使用；實際餐點依門市供應為主。
粥大福：「買一送一、第二碗5折」高雄鼓山新店開幕優惠！
「粥大福」雞湯粥舖・麵食新店開幕，高雄鼓山店 「買一送一、第二碗5折」優惠：
◾️買一送一！12月19日（五）至12月21日（日），時段中午12:00、下午17:00開始，買任一粥品送「90元粥品」兌換券（每時段限量100組）。
◾️第二碗5折！12月22日（一）至12月23日（二），追蹤粥大福FB粉絲專頁，按讚指定貼文並＠兩位朋友留言，結帳出示優惠券畫面，即享「第二碗5折」優惠。
提醒大家，粥品兌換券限下次使用，數量有限送完為止；活動僅限粥大福「高雄鼓山店」現場排隊購買；此優惠僅限內用及外帶，電話預訂及外送恕不參與活動。
粥大福 高雄鼓山店 資訊
地址：高雄市鼓山區裕誠路1503號
時間：11:00-23:00
電話：07-5528922
資料來源：三商巧福、粥大福
我是廣告 請繼續往下閱讀
三商巧福表示，即日起至12月17日週年慶優惠倒數3天，全台門市直接點餐「原汁牛肉麵」特價109元（原價175元）、「紅燒排骨飯」特價109元（原價140元），一次最高現省66元。
想吃好一點，官方再推薦超值套餐135元起：
「原汁牛肉麵／紅燒排骨飯＋中杯飲料」特價135元、
「原汁牛肉麵／紅燒排骨飯＋芝麻牛蒡絲」特價145元、
「原汁牛肉麵／紅燒排骨飯＋韓國泡菜＋中杯飲料」特價155元。
提醒大家，牛肉部位及配菜不定期更換，依現場供應為準；桃園機場門市不配合此活動，本優惠外送平台均不適用；部分美食街門市不適用單點優惠，請依門市活動公告為準；本活動優惠均為指定商品，且不得與其他優惠折扣合併使用；實際餐點依門市供應為主。
「粥大福」雞湯粥舖・麵食新店開幕，高雄鼓山店 「買一送一、第二碗5折」優惠：
◾️買一送一！12月19日（五）至12月21日（日），時段中午12:00、下午17:00開始，買任一粥品送「90元粥品」兌換券（每時段限量100組）。
◾️第二碗5折！12月22日（一）至12月23日（二），追蹤粥大福FB粉絲專頁，按讚指定貼文並＠兩位朋友留言，結帳出示優惠券畫面，即享「第二碗5折」優惠。
提醒大家，粥品兌換券限下次使用，數量有限送完為止；活動僅限粥大福「高雄鼓山店」現場排隊購買；此優惠僅限內用及外帶，電話預訂及外送恕不參與活動。
粥大福 高雄鼓山店 資訊
地址：高雄市鼓山區裕誠路1503號
時間：11:00-23:00
電話：07-5528922