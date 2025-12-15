我是廣告 請繼續往下閱讀

測試廠捷創科技預計12月23日掛牌上櫃，公開申購12月15日結束，承銷價每股85元，預計12月17日抽籤，今（15）日盤中興櫃成交價最低169元來算，價差達84元，幸運抽中1張估計可望獲利新台幣8.4萬元。捷創科技預計於12月23日正式掛牌上櫃，並於12月11日至12月15日辦理公開申購，承銷張數405張，每人限申購1張，申購價每股85元。根據HiStock嗨投資理財社群公布的數據顯示，截至12月15日早上10點左右，捷創科技累計申購人數達19萬2255人，中籤率為0.21%。捷創科技將於12月17日上午舉行公開抽籤，投資人最晚可於當天中午12點前得知中籤結果。未中籤者將於12月18日獲得退款，中籤投資人則預計於12月23日上午8點半前收到股票配發至證券帳戶。捷創今年前11月營收為新台幣4.94億元，較去年同期增加31.26%。捷創預期，今年工程服務和維修，以及自有產品業績可望創下歷史新高，並帶動總營收創新高。新開發的治具及嵌入式邊際運算平台可提供工廠智慧化服務，可望為未來營運注入成長動能。