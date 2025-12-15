我是廣告 請繼續往下閱讀

▲泰柬邊境近日再度爆發激烈衝突，造成多人傷亡。（圖／美聯社／達志影像）

泰國與柬埔寨邊境局勢再度升溫，雙方衝突不僅未因停火承諾降溫，反而擴大至沿海爭議區域，甚至有平民因此死傷。泰國軍方近日透露，正評估是否採取更具壓力的經濟與戰略手段，包括限制對柬埔寨的燃料出口，以因應持續惡化的安全情勢。綜合外國媒體報導，這兩個東南亞國家今年已多次爆發武裝衝突，自5月一名柬埔寨士兵在邊境交火中喪生後，長年未解的領土爭議再度被點燃，至今已造成數十萬名平民在邊境兩側流離失所。泰國海軍官員在記者會上指出，軍方高層已討論多項選項，包括要求海軍密切監控運送戰略物資的船隻，並將靠近柬埔寨港口的部分海域列為「高風險區域」。不過，皇家泰國海軍發言人納拉上校強調，目前尚未正式下達執行命令，相關措施仍待週一的國安會議進一步討論。根據《彭博社》報導，泰國能源部則表示，自今年6月起，泰國已暫停對柬埔寨出口石油產品。根據官方數據，泰國去年對柬埔寨出口燃料總量達22億公升，顯示能源供應在雙邊經貿關係中占有重要地位。衝突持續之際，柬埔寨指控泰國空襲與砲擊民用設施，甚至動用戰機攻擊平民區；泰方則否認相關說法，強調所有軍事行動僅針對軍事目標。泰國並於週日宣布，在東南部桐艾府實施宵禁，以防止戰火擴散。根據泰國官方統計，本輪衝突已造成至少16名士兵與10名平民死亡，超過25萬人被迫撤離；柬埔寨內政部則通報，已有至少11人死亡、近40萬人流離失所。儘管美國總統川普日前表示，已與泰國與柬埔寨領導人通話並促成「全面停火」，但泰國國防部坦言，雙方仍持續交火。泰國政府重申，並未關閉外交解決之門，但前提是柬埔寨必須先停止一切敵對行動。分析指出，在停火協議缺乏有效約束與互信基礎下，邊境衝突短期內恐難降溫，區域安全與人道情勢仍面臨高度不確定性。