我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉涵竹公開網友騷擾私訊，表示會尋求法律協助。（圖／劉涵竹 IG @miss_liuhanchu）

前主播劉涵竹近日在社群平台公開，自己長期遭同一名網友惡意騷擾，對方不僅私下傳送不雅內容，近來更升級為在公開留言區誹謗、辱罵，行徑愈發失控。劉涵竹表示，這類騷擾已持續4年，過去她選擇以封鎖、冷處理方式應對，未料對方變本加厲，最終迫使她決定公開事件並尋求法律協助。劉涵竹昨（14）日在IG限時動態中，公開部分私訊截圖，揭露這名網友長期騷擾的過程。她指出，早在4年前便開始收到對方不雅私訊，當時她選擇封鎖，希望切斷聯繫，沒想到該名網友卻不斷更換帳號、使用多個「小號」持續傳訊，試圖突破她的數位防線。即使多次封鎖，騷擾仍未停止，讓她長期承受精神壓力。真正點燃她怒火的關鍵，發生在近期。劉涵竹指出，該名騷擾者竟將行為從私訊轉移到公開空間，在她的貼文下方留言，反過來指控她「盜用他的帳號並私訊辱罵」。她直言，這種「惡人先告狀」的作法已嚴重扭曲事實，不僅構成持續騷擾，更涉及誹謗與名譽損害，已超出她能再忍耐的範圍。劉涵竹強調：「我決定直接公開這樣的瘋狂行為，並尋求各界與法律的協助。」她坦言，自己8月才公開談過收到網友傳送不雅照片的經驗，原以為揭露後能讓對方收手，沒想到情況反而升級，讓她意識到再繼續沉默，只會讓騷擾者更加肆無忌憚。劉涵竹也藉此呼籲外界，不要再對公眾人物或一般受害者說出「看到傷人的話就封鎖」、「收到噁照就無視」這類建議。劉涵竹直言，這種「眼不見為淨」的消極處理方式，往往無法真正遏止惡行，反而會讓加害者誤以為行為是被默許的，「只會助長他們繼續騷擾，甚至變本加厲。」事實上，台灣自2021年起實施《跟蹤騷擾防制法》，為現實生活中的跟蹤與騷擾行為提供法律依據，但在數位空間中，如何界定言論自由與騷擾、誹謗之間的界線，實務上仍存在不少灰色地帶，也為執法帶來挑戰。劉涵竹表示，正因如此，她才選擇站出來公開經歷，希望透過法律途徑與社會關注，讓相關問題被正視。