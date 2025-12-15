我是廣告 請繼續往下閱讀

近來立法院通過《財劃法》修正草案等法案，行政院多次表明議案窒礙難行未果，總統賴清德邀請行政、立法與考試院長進行院際國政茶敘，而立法院長韓國瑜日前已表態不會出席，今（15）日的茶敘仍照常舉辦，全程採閉門形式進行。對此，國民黨青年部前主任陳冠安酸嗆，民進黨立院黨團總召柯建銘時常掛在嘴巴上的「毀憲亂政」，到頭來，竟是民進黨自己。陳冠安提到，賴清德邀請綠委便當會，拍板不副署、不執行立院通過的法律，認為這叫合憲，「我就請問，行政機關不遵守立法機關、民意機關的決議，這叫哪門子民主？」他怒轟，賴清德口口聲聲一直說民意代表不代表民意，要用更大的民主「大罷免」來制裁，結果大罷免大失敗被32：0，然後，現在還有臉說「藍白沒得到教訓」。陳冠安續指，人民投出來的民意代表說了不算，人民投出來的投票成果說了不算，就賴清德一人可以決定民主是什麼、法治是什麼，賴清德的民主，是跟毛澤東學的嗎？當立法院通過的決議、法律，行政機關可以決定要執行哪些、不執行哪些，那立法權將蕩然無存，台灣民主也將被掏空。「連柯建銘都知道這樣做不對，行政院不應不副署不執行，就你賴清德卓榮泰仍要摧毀台灣民主？」陳冠安強調，最諷刺的是，柯建銘時常掛在嘴巴上的毀憲亂政，到頭來，竟是民進黨自己，他更怒轟，賴清德就是摧毀台灣民主的最大元凶！