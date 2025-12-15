我是廣告 請繼續往下閱讀

▲玩具假手遭遺忘在車頂。（圖／翻攝畫面）

台中員警昨天（14日）巡邏時，在大里德芳路三段街頭驚現斷掌！下車查看後才發現原來是一隻「玩具假手」，但因外觀過於逼真，警方仍不敢大意，立即調閱監視器追查。調查發現，假手是從一輛廂型車車頂掉落。經通知車主陳姓男子到案說明，他表示孩子玩耍時不慎將假手放在車頂，起步時忘了拿下，導致假手隨車行駛中掉落。雖然只是玩具，但因可能引起民眾恐慌，警方已依《社會秩序維護法》移請台中地院簡易庭裁處。事發於14日下午約1點，霧峰警方巡邏時，在車流繁忙的大里區德芳路三段慢車道旁發現一個掉落物，細看竟是一隻玩具假手。由於外觀相當逼真，宛如一隻「血淋淋的斷手」，也讓路過民眾嚇壞了，警方當場提高警覺，立即調閱監視器展開追查。經警方調閱監視器追查後發現，這隻斷掌是從一輛廂型車車頂上掉落，循線通知車主到案說明後得知，38歲陳姓車主的小孩在玩耍時，疑似將玩具假手放在車頂，車輛起步時忘了取下，導致假手隨車行駛途中掉落，最終被警方在路旁發現，不過因恐造成民眾驚嚇，將依違反社會秩序維護法，移請簡易庭裁處。