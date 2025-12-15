台中消費實力再度成為話題，有網友整理丸龜製麵全球營業額前10名分店名單，發現台灣就包辦3席，其中台中新光三越分店更高居世界第6名。不只如此，Costco全球最賺錢門市也長期由台中南屯店蟬聯，讓不少網友驚呼台中人的消費力實在驚人。
台中人消費力太狂！丸龜製麵全球業績排行榜占2間
近日一名網友在Threads貼出2019年丸龜製麵全球分店營業額前10名排行榜，名單中可見台灣分店一口氣占了3席，分別是世界第6名的台中新光三越分店、第9名的新竹巨城分店，以及第10名的台中高鐵分店，其中台中就重複上榜兩次，讓原PO忍不住直呼：「記得台中Costco好像也是營業額世界第一還第二，沒想到連丸龜都全球第六，台中人hen（很）有錢欸。」
貼文曝光後，立刻在網路掀起熱議，不少網友驚訝表示，「前十竟然台灣就占三個耶」、「沒辦法在百貨公司裡吃丸龜最划算」、「沒覺得丸龜特別好吃，但是給人很衛生的感覺，畢竟烹煮區是完全公開的，令人放心許多」。也有新竹人表示，「新竹巨城生意這麼好」、「巨城第九名肯定有我的功勞」。
有台中在地人補充，榜上第10名的台中高鐵分店，早已因租約問題結束營業。內行人分析，台中能衝出如此亮眼的營業額，與區域結構息息相關，「台中的營業額之所以衝這麼高，其中一個原因就是旁邊的彰化縣跟南投縣都缺乏大型購物中心，這2個縣市的人要採購、逛街都只能往台中跑」、「台中的業績都是靠彰化南投雲林來的，如果要純靠台中當地人那些店有機率會倒」。
好市多台中南屯店蟬聯全球最賺錢門市！台中要再蓋第3間
而好市多（Costco）的成績同樣印證台中的消費實力。根據Costco於2023年的統計資料，全球營收前10名的門市中，台灣就包辦4家，分別為台中南屯、台中北屯、台北內湖及新北中和，其中台中南屯店更是多年穩坐全球最賺錢門市寶座。
也因此好市多的台灣展店計畫仍在進行中，外界盛傳好市多有意在台中開設第3間分店，對此，台中市長盧秀燕也證實，好市多確實已透過地主向市府提出用地審查申請，不過實際設點仍未定案，除須通過市府審核，後續還需送交內政部審議，最終結果仍有待好市多官方對外公布。
此外，好市多執行長羅恩．瓦克里斯（Ron Vachris）已規劃於2026年啟動高雄店搬遷升級計畫。他指出，遷址主要是為了將營運量接近飽和的高銷量門市，移至腹地更大、停車空間更充足，並能設置加油站的新地點，藉此全面提升會員的購物體驗。
資料來源：《TBS》
我是廣告 請繼續往下閱讀
近日一名網友在Threads貼出2019年丸龜製麵全球分店營業額前10名排行榜，名單中可見台灣分店一口氣占了3席，分別是世界第6名的台中新光三越分店、第9名的新竹巨城分店，以及第10名的台中高鐵分店，其中台中就重複上榜兩次，讓原PO忍不住直呼：「記得台中Costco好像也是營業額世界第一還第二，沒想到連丸龜都全球第六，台中人hen（很）有錢欸。」
有台中在地人補充，榜上第10名的台中高鐵分店，早已因租約問題結束營業。內行人分析，台中能衝出如此亮眼的營業額，與區域結構息息相關，「台中的營業額之所以衝這麼高，其中一個原因就是旁邊的彰化縣跟南投縣都缺乏大型購物中心，這2個縣市的人要採購、逛街都只能往台中跑」、「台中的業績都是靠彰化南投雲林來的，如果要純靠台中當地人那些店有機率會倒」。
好市多台中南屯店蟬聯全球最賺錢門市！台中要再蓋第3間
而好市多（Costco）的成績同樣印證台中的消費實力。根據Costco於2023年的統計資料，全球營收前10名的門市中，台灣就包辦4家，分別為台中南屯、台中北屯、台北內湖及新北中和，其中台中南屯店更是多年穩坐全球最賺錢門市寶座。
也因此好市多的台灣展店計畫仍在進行中，外界盛傳好市多有意在台中開設第3間分店，對此，台中市長盧秀燕也證實，好市多確實已透過地主向市府提出用地審查申請，不過實際設點仍未定案，除須通過市府審核，後續還需送交內政部審議，最終結果仍有待好市多官方對外公布。
此外，好市多執行長羅恩．瓦克里斯（Ron Vachris）已規劃於2026年啟動高雄店搬遷升級計畫。他指出，遷址主要是為了將營運量接近飽和的高銷量門市，移至腹地更大、停車空間更充足，並能設置加油站的新地點，藉此全面提升會員的購物體驗。