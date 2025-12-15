我是廣告 請繼續往下閱讀

台中人消費力太狂！丸龜製麵全球業績排行榜占2間

名單中可見台灣分店一口氣占了3席，分別是世界第6名的台中新光三越分店、第9名的新竹巨城分店，以及第10名的台中高鐵分店，其中台中就重複上榜兩次

▲2019年丸龜製麵全球分店營業額前10名排行榜，名單中可見台灣分店一口氣占了3席，分別是世界第6名的台中新光三越分店、第9名的新竹巨城分店，以及第10名的台中高鐵分店。（示意圖／取自丸龜製麵臉書粉專）

好市多台中南屯店蟬聯全球最賺錢門市！台中要再蓋第3間

根據Costco於2023年的統計資料，全球營收前10名的門市中，台灣就包辦4家，分別為台中南屯、台中北屯、台北內湖及新北中和，其中台中南屯店更是多年穩坐全球最賺錢門市寶座。