我是廣告 請繼續往下閱讀

美國股市上週五全數走跌，其中費半指數重挫逾5%，拖累台北股市今（15）日開盤下跌78.23點、來到28119.79點，早盤最低至27684.87點，失守28000點關卡，午盤跌點稍稍收斂，下跌311.36點或1.1%，來到27886.66點。中小型股表現更加強勁，櫃買指數開盤下跌0.48點、來到264.89點，盤中數度翻紅，可惜午盤空方還是略勝一籌，下跌0.32點或0.12%，來到265.05點。今日午盤成交量排行榜前五名為：華邦電、華東、力積電、旺宏、兆赫；午盤成交值排行榜前五名為：台積電、華邦電、華城、聯發科、華東。權值股多數走低，權王台積電開低走低，今日以1450元盤下開出，盤中最低來到1445元，午盤下跌30元或2.03%，來到1450元；鴻海以221元盤下開出，隨後最低一度來到220.5元，午盤下跌5元或2.2%，來到222元；台達電同步走低，午盤下跌14元或1.49%，來到924元。半導體股同步走低，訊芯-KY、威盛、華邦電、華泰下跌逾4%，日月光投控、南茂、強茂、矽格、創意、京元電子、同欣電下跌逾3%。