台灣高等檢察署檢察官黃錦秋，先前借調至警政署擔任政風室主任期間，兩度受邀前往業者郭哲敏等人經營、未對外公開營業的「88會館」及「睿森銀樓」私人招待所，聚會唱歌並接受無償招待。事件爆出後，黃女不僅否認到訪，還要求同行的王涂芝檢察官修改自請處分書、改口不承認曾赴 88 會館，引發檢評會與懲戒法院關注。懲戒法院職務法庭今（15）日宣判，撤銷一審判決，改諭知免除檢察官職務，轉任台北地檢署觀護人，全案確定。案件可回溯至民國109年1月17日與7月10日。黃錦秋在宴請檢察官同仁後，分別前往松勤街的「88會館」及信義路四段的「睿森銀樓地下室」唱歌聚會。兩場所皆未對外開放營業，現場酒水均為無償提供。檢評會認為，身為檢察官，自應明白私人招待所的性質特殊，發現無須付費應即警覺離去，卻未妥善查證，仍在場逗留使用，不符檢察官倫理規範要求。事後調查時，黃女多次否認曾前往 88 會館，甚至致電同行的王涂芝，要求其更改自請處分書、否認到訪，使案件更添爭議。檢評會指出，黃女此行違反《檢察官倫理規範》第25條及第5條前段，屬未能謹言慎行，並損害社會大眾對檢察官群體的信任與期待。懲戒法院一審認定違失情節重大，判決免除檢察官職務，轉任檢察事務官。然移送機關法務部與黃女均提起上訴。上訴審审理後認為，一審未依規定記載轉任職務機關與職務編號，且黃女並不具備《法院組織法》第66條之4所要求的檢察事務官資格，屬判決違法部分，因而予以廢棄。上訴審最終綜合法務部意見與被付懲戒人之資歷，認為其長期任職檢察官、並具大學講師經驗，在主管督導下仍能勝任公務，因此依《法官法》第89條第1項及第50條第1項第3款規定，自行改判免除檢察官職務，並轉任台北地檢署觀護人，判決確定。