藍營指控室內裝修公司「福麥國際」以5.7億元得標國防部RDX炸藥採購標案惹議，質疑是為該公司量身定做，對此國防部長顧立雄今（15）日赴立院進行專報並備詢，立委謝龍介質詢時表示，自己接獲情報了解廠商不是「賴友友」而是「綠友友」，這要替總統賴清德澄清，更提及憂心這些火藥原料是在印度洗產地實為中國輸出，國防外交委員會應率團前往印度考察，怕資助紅色產業鍊，並要求屆時軍備局陪同前往。「福麥國際」以5.7億元得標國防部RDX炸藥採購標案惹議，讓外界質疑該廠商是「賴友友」，對此謝龍介質詢時表示，為何福麥第一次、第二次沒有投標，但第三次卻投標了，究竟是誰在中間牽線？自己調查發現，廠商不是「賴友友」而是「綠友友」，跟賴清德不認識，這點要替賴澄清。謝龍介接續說，但是有民意代表認識福麥，把整個標案弄好了，正式要跟部長檢舉，有退役軍人跟福麥接觸，到底是代表國防部還是民代周旋促成標案。此外過去印度買了俄羅斯很多原油後轉賣，憂心這些火藥原料是在印度洗產地實為中國輸出，因此要有考察團到印度工廠實地了解，就怕資助紅色產業鍊。謝龍介說詢問組團考查軍備局是否能派員陪同，對此顧立雄強調會落實履約監督機制，軍備局是否派遣人員前往會審酌，對於委員要監督表示尊重。