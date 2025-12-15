麗寶樂園表示，全新2000坪「美樂地親子農場」即日起試營運，五大動物互動區看得到水豚、狐獴、笑笑羊、羊駝、鵜鶘與園區限定的「珍珠奶茶花色」迷你馬等多種可愛動物，還可以近距離餵食；還有專門為兒童設計的戲水與沙灘設施。試營運期間門票只要199元，樂園遊客憑探索世界門票可「免費入場」體驗，《NOWNEWS今日新聞》記者整理開園時間、票價，本文提供給讀者一次掌握。
麗寶樂園：全新2000坪「美樂地親子農場」試營運！餵狐獴、水豚
麗寶樂園表示，位於麗寶樂園探索世界園區內，全新廣達2000坪的「美樂地親子農場」即日起試營運！秉持「友善動物、寓教於樂」的核心理念，以「自然放牧」的友善方式，確保動物享有最舒適、自然的成長與生活環境。打造兼具娛樂性與教育意義的親子互動空間，培養小朋友正確的動物飼養觀念，建立對生命的尊重。
農場分為五大動物互動區，包括水源動物、草原與非草原區、牧羊區以及最受歡迎的可愛動物專區。看得到水豚、狐獴、笑笑羊、羊駝、鵜鶘與園區限定的「珍珠奶茶花色」迷你馬等多種可愛動物，還可以近距離餵食好療癒。
專為兒童設計戲水池與沙灘！美食點心、紀念品專區
「美樂地親子農場」內更專為兒童設計戲水池和沙坑池，可以提供小朋友盡情放電、玩樂的空間，是親子家庭周末放鬆的好去處。同時規劃美食小點心販售區、及各式可愛紀念品專區，提供遊客休憩與購物服務。
「美樂地親子農場」免費入場！門票價格、時間一次看
「美樂地親子農場」票價分為全票、優待票，即日起至2026年1月22日，歡慶試營運期間，門票只要199元（原價399元），現在樂園遊客憑探索世界門票可「免費入場」體驗！3歲以下或未滿100公分幼童可免費入園（須家長陪同）；入園不含草料，須額外購買。
麗寶樂園「美樂地親子農場」資訊
開園時間：9:30-17:00、動物休息時間12:00-12:30，最後入園時間16:00
地址：台中市后里區福容路8號（麗寶樂園探索世界內）
團體預約專線：04-2558-6108
提醒大家，農場區域門票限單次入園，離場後無法再重複入園；禁止攜帶外食和隨意餵食，禁止任何露營、野炊、野餐等行為；動物有專屬的飼料，不可餵食非園區提供的食物，也不要強迫動物進食，以免影響動物健康；禁止攜帶大型攝影機、空拍機或使用閃光燈拍照；禁止吸菸及任何危險行為；禁止攜帶寵物；與動物互動時，請保持安全距離；請勿破壞環境。
資料來源：麗寶樂園、美樂地親子農場
