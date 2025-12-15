近日有媒體報導，三立集團7年前購得桃園埔心牧場，並且獲得政府「一路開綠燈」，快速核准開發案，市場預估可賺進逾百億元。對此，內政部國土署嚴正駁斥，強調都市計畫委員會審議皆有一定程序及規定，一切依法審查。
粉專爆料：政府開綠燈 開發利益全給三立
民眾黨立委黃國昌也爆料，三立集團2018年底，以26.6億元從味全手上買下26公頃的埔心牧場，桃園市政府2019年1月就把細部計劃做好，同年5月，內政部也核准變更，從中央政府到時任桃園市長鄭文燦都「一路開路燈」，一條龍快速服務。
臉書粉專「黑色之聲」指出，三立當初購買這塊土地每坪只花3.8萬元左右，原本這塊地在1993年就想變更成「產業遊樂區」，不過原本持有者味全20幾年來不斷申請都市計劃變更，卻一直被否決，三立2019年對外說要弄「影視園區」，不過政府分區並未有影視園區，官方核定的細部計劃區還是「產業遊樂區」，三立卻能直接開綠燈過關，變更後周邊地價狂飆到每坪18.7萬元，6.86萬坪粗估賺破100億元。
另外這塊土地有一半以上是國有地，結果變更完後開發利益卻全部給三立，味全賣掉牧場當下也就賺差不多10億元，但後面這波地價飆升才是三立真正的暴利來源 。
國土署駁斥！一切依法審查
對此，內政部國土署嚴正駁斥，表示本案是民國82年6月28日公告實施「變更楊梅主要計畫（第三次通盤檢討）案」變5案，當時已變更通過為「產業遊樂區」，惟當事人20多年來均未積極依照規定擬定細部計畫辦理後續園區開發利用，報導所稱多年未獲得核准之內容並非事實，並強調都市計畫委員會審議皆有一定程序及規定，一切依法審查。
此外，桃園市政府在民國107年6月15日補辦「變更楊梅都市計畫（第四次通盤檢討）案」公開展覽時，提出為配合桃園市文化創意觀光產業之需要，建議本區除供文化創意觀光產業相關設施外，可作一般遊樂設施使用，分區仍維持現行「產業遊樂區」，經內政部都市計畫委員會108年5月7日第945次會議討論後，因未涉及分區變更及附帶條件修正，且考量後續開發已有明確之興辦事業計畫，決議通過。
內政部國土管理署最後強調，內政部都市計畫委員會召開會議時，除尊重多元意見外，相關案件審議皆須符合都市計畫法規定及相關程序，以維護都市計畫審議之客觀性。
資料來源：內政部國土署
