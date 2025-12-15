我是廣告 請繼續往下閱讀

藍白強渡《財劃法》掏空中央財源，傳出總統府與行政院已拍板將以「不副署、不公布」方式進行，並建議在野黨若不滿可提倒閣，此舉引爆在野黨怒火，群起砲轟獨裁專制。對此，資深媒體人周玉蔻反倒是大讚「寫歷史、展氣魄」，她也表態力挺稱，這是賴清德全面會診後，發動的「大賭局」。周玉蔻昨（14）日就發文指出，2025年12月15日將會是「D day！國會濫權大反攻！」，她直指台灣政治史上的這一天，立法院三讀財劃法修正案，閣揆將「不副署、不執行」，法案不副署，行政院長卓榮泰創憲政首例。周玉蔻續指，台灣新的政治局勢即將出現，賴清德總統領導的中央政府為民主、公義、憲政而戰，寫歷史、展氣魄！後續發展是否倒閣、解散國會、立院改選、閣揆換人，政情如何動盪？屏息以待！今日一早，周玉蔻則是再度發文表示，目前各種資訊顯示，賴、卓執政當局正在以憲法賦予的「法案不副署」的權力，逼迫在野黨進行「倒閣」，然後由總統宣布「解散國會」，立院全面改選。她強調，這是「賴清德全面會診後發動的大賭局」。