我是廣告 請繼續往下閱讀

▲警方已經在羅伯萊納住處外拉起封鎖線，現場有許多民眾圍觀。（圖／美聯社／達志影像）

▲左起為蜜雪兒、羅伯萊納、大兒子傑克萊納、小女兒羅米萊納、小兒子尼克萊納。（圖／美聯社／達志影像）

好萊塢震撼命案！美國洛杉磯警方證實，導演兼演員羅伯萊納（Rob Reiner）與妻子蜜雪兒辛格萊納（Michele Singer Reiner），於當地時間14日下午被發現陳屍在加州布倫特伍德住家中，兩人皆已死亡。美媒指出，兇手疑為兩人32歲的兒子尼克萊納（Nick Reiner），案件目前仍在調查中。而羅伯萊納執導的知名作品包含電影《一路玩到掛》、《戰慄遊戲》。洛杉磯消防局（LAFD）向當地媒體表示，他們在12月14日下午約3點30分接獲通報，派員前往一處住宅提供醫療協助，抵達現場後發現，一名78歲男子與一名68歲女子已無生命跡象，隨後死者身分被證實正是羅伯萊納與蜜雪兒。據《TMZ》、《PEOPLE》報導，夫妻倆身上皆有與刀傷相符的割傷，洛杉磯警局重案搶劫組已介入調查，全案目前朝他殺方向偵辦，確切犯案動機仍有待警方進一步釐清。目前美國多家媒體引述消息指出，兇嫌疑似是萊納夫婦的兒子尼克萊納，不過警方目前尚未對外正式公布嫌犯身分，也未說明是否已有逮捕行動，相關細節仍在調查中。事實上，尼克過去曾公開談及自己長期受藥物濫用問題困擾，相關狀況從青少年時期便開始。他在15歲生日前後便首次進入勒戒治療。截至2016年，尼克已進出勒戒機構超過10多次，甚至一度流落街頭、不敢回家。尼克曾向《PEOPLE》透露這段混亂的成癮人生，後來成為半自傳電影《成為查理》（Being Charlie）的靈感來源，該片由他參與編劇。而陳屍家中的羅伯萊納是美國影壇極具影響力的導演、製片人與演員，1947年出生於紐約布朗克斯區，父親是傳奇喜劇演員卡爾雷納（Carl Reiner），母親為演員兼歌手艾絲黛兒勒博斯特（Estelle Lebost）。羅伯萊納則因早年出諾曼李爾製作的情境喜劇《一家之主》（All in the Family）聲名大噪。他的導演處女作為1984年的《搖滾萬萬歲》（This Is Spinal Tap），之後陸續推出《站在我這邊》（Stand by Me）、《公主新娘》（The Princess Bride）、《當哈利碰上莎莉》（When Harry Met Sally...）、《戰慄遊戲》（Misery）及《軍官與魔鬼》（A Few Good Men）等經典電影，深受影迷喜愛。羅伯萊納與蜜雪兒因拍攝電影《當哈利碰上莎莉》結識，兩人於1989年結婚，婚後育有3名子女，如今卻傳出夫妻雙雙命喪家中，且兇嫌疑似為32歲的小兒子，消息震驚國際影壇，也引發外界高度關注。