日本當代藝術巨匠奈良美智特展、攝影展接連在12月展出，奈良美智特展第五站來到嘉義，從12月12日起在嘉義縣新港文化館25號倉庫展出經典之作；除了嘉義特展以外，奈良美智也將在台灣舉辦首次大型攝影展，從12月20日起在華山1914文化創意園登場。兩大展演主打免費性質，但須透過線上網址預約，《NOWNEWS今日新聞》整理奈良美智攝影展、特展的展期、地點與預約網址等資訊，透過一文速懂如何免費看奈良美智展演。
奈良美智嘉義特展資訊整理！線上預約網址、方式一次看
日本藝術家奈良美智自2023年起啟動的 免費展覽 《跟著朦朧潮濕的一天去旅行》台灣巡展計畫，今年12月在嘉義迎接第5站「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」，從2025年12月12日起至2026年5月17日將在嘉義縣新港文化館25號倉庫展出。本次除了延續前一站的繪畫、素描及攝影作品，更首度在台灣展出奈良美智重新詮釋的經典畫作《凋謝的花（2020版）》，感受在地文化與當代藝術的迷人魅力。
📍特展展期：2025年12月12日～2026年5月17日（每週一休館）
📍特展時間：週二至週三中午12時～下午17時／週四至週日上午9時～17時（週二、週三9時～12時僅開放嘉義縣市高中職以下學校團體預約）
📍特展地點：新港文化館25號倉庫（嘉義縣新港鄉登雲路111巷2 號）
📍國定假日休館：2026年2月15日（日）小年夜～2026年2月19日（四）初三、2026年4月6日（一）清明節。
👉線上預約網址：https://www.accupass.com/organizer/detail/2511120320521119471441
👉線上預約方式：每月15日中午12時開放下個月份預約，2月、3月提前至13日。一個QR Code僅供一人進場，一個Accupass帳號至多可預約四個 QR Code、一個 Accupass 帳號每月只能預約一個場次。
奈良美智攝影展完整資訊！線上預約方式、網址速看
奈良美智首次在台的大型攝影展《All Within the Detour ―繞遠路的風景― 台灣・北海道・庫頁島》從12月20日（六）起至2026年1月25日，將開放民眾免費入場，地點選定於華山1914文化創意園區紅磚區西五館，將展出共162幅全新攝影作品，呈現橫跨台灣、北海道與庫頁島三地全新攝影作品，帶領觀眾走入奈良美智以鏡頭書寫的旅途記憶。但提醒民眾，本次展演採取LINE預約制，民眾記得更新先將LINE APP更新到最新版本再進行預約。
📍攝影展日期：2025年12月20日（六）～2026年1月25日（日）
📍攝影展時間：上午11時～晚上19時（18:40最後入場）
📍攝影展地點：華山1914文化創意園區紅磚區西五館
📍入場方法：入場免費，採LINE預約制
📍線上預約網址：點此加入LINE官方好友預約
📍線上預約方式：
🟡1、請以手機開啟LINE，加入「奈良美智攝影展」整理券官方帳號https://lin.ee/RvxwQa6。
🟡2、點擊想申請的日期。
🟡3、選擇您想預約的時間段與人數。
🟡4、申請完成後，會立即顯示「申請成功」於時段畫面。
🟡5、請於預約時段 前10分鐘至入口處，出示預約手機裡的整理券報到，排隊等候入場。
🟡6、預約時段到時，手機將顯示QR CODE。請向會場工作人員出示QR code。
🟡7、畫面由工作人員核銷，即可順利入場。
資料來源：奈良美智特展、大鴻藝術
我是廣告 請繼續往下閱讀
日本藝術家奈良美智自2023年起啟動的 免費展覽 《跟著朦朧潮濕的一天去旅行》台灣巡展計畫，今年12月在嘉義迎接第5站「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」，從2025年12月12日起至2026年5月17日將在嘉義縣新港文化館25號倉庫展出。本次除了延續前一站的繪畫、素描及攝影作品，更首度在台灣展出奈良美智重新詮釋的經典畫作《凋謝的花（2020版）》，感受在地文化與當代藝術的迷人魅力。
📍特展時間：週二至週三中午12時～下午17時／週四至週日上午9時～17時（週二、週三9時～12時僅開放嘉義縣市高中職以下學校團體預約）
📍特展地點：新港文化館25號倉庫（嘉義縣新港鄉登雲路111巷2 號）
📍國定假日休館：2026年2月15日（日）小年夜～2026年2月19日（四）初三、2026年4月6日（一）清明節。
👉線上預約網址：https://www.accupass.com/organizer/detail/2511120320521119471441
👉線上預約方式：每月15日中午12時開放下個月份預約，2月、3月提前至13日。一個QR Code僅供一人進場，一個Accupass帳號至多可預約四個 QR Code、一個 Accupass 帳號每月只能預約一個場次。
奈良美智首次在台的大型攝影展《All Within the Detour ―繞遠路的風景― 台灣・北海道・庫頁島》從12月20日（六）起至2026年1月25日，將開放民眾免費入場，地點選定於華山1914文化創意園區紅磚區西五館，將展出共162幅全新攝影作品，呈現橫跨台灣、北海道與庫頁島三地全新攝影作品，帶領觀眾走入奈良美智以鏡頭書寫的旅途記憶。但提醒民眾，本次展演採取LINE預約制，民眾記得更新先將LINE APP更新到最新版本再進行預約。
📍攝影展時間：上午11時～晚上19時（18:40最後入場）
📍攝影展地點：華山1914文化創意園區紅磚區西五館
📍入場方法：入場免費，採LINE預約制
📍線上預約網址：點此加入LINE官方好友預約
📍線上預約方式：
🟡1、請以手機開啟LINE，加入「奈良美智攝影展」整理券官方帳號https://lin.ee/RvxwQa6。
🟡2、點擊想申請的日期。
🟡3、選擇您想預約的時間段與人數。
🟡4、申請完成後，會立即顯示「申請成功」於時段畫面。
🟡5、請於預約時段 前10分鐘至入口處，出示預約手機裡的整理券報到，排隊等候入場。
🟡6、預約時段到時，手機將顯示QR CODE。請向會場工作人員出示QR code。
🟡7、畫面由工作人員核銷，即可順利入場。