日本當代藝術巨匠奈良美智特展、攝影展接連在12月展出，奈良美智特展第五站來到嘉義，從12月12日起在嘉義縣新港文化館25號倉庫展出經典之作；除了嘉義特展以外，奈良美智也將在台灣舉辦首次大型攝影展，從12月20日起在華山1914文化創意園登場。兩大展演主打免費性質，但須透過線上網址預約，《NOWNEWS今日新聞》整理奈良美智攝影展、特展的展期、地點與預約網址等資訊，透過一文速懂如何免費看奈良美智展演。

我是廣告 請繼續往下閱讀
奈良美智嘉義特展資訊整理！線上預約網址、方式一次看

日本藝術家奈良美智自2023年起啟動的 免費展覽 《跟著朦朧潮濕的一天去旅行》台灣巡展計畫，今年12月在嘉義迎接第5站「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」，從2025年12月12日起至2026年5月17日將在嘉義縣新港文化館25號倉庫展出。本次除了延續前一站的繪畫、素描及攝影作品，更首度在台灣展出奈良美智重新詮釋的經典畫作《凋謝的花（2020版）》，感受在地文化與當代藝術的迷人魅力。

▲日本當代藝術巨匠奈良美智自2023年啟動「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」台灣巡演計畫，特展第五站來到嘉義，從12月12日起至2026年5日17將於嘉義縣新港文化館25號倉庫展出經典之作，民眾即可免費入場觀看。（圖／奈良美智特展臉書）
▲日本當代藝術巨匠奈良美智自2023年啟動「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」台灣巡演計畫，特展第五站來到嘉義，從12月12日起至2026年5日17日將於嘉義縣新港文化館25號倉庫展出經典之作，民眾即可免費入場觀看。（圖／奈良美智特展臉書）
📍特展展期：2025年12月12日～2026年5月17日（每週一休館）

📍特展時間：週二至週三中午12時～下午17時／週四至週日上午9時～17時（週二、週三9時～12時僅開放嘉義縣市高中職以下學校團體預約）

📍特展地點：新港文化館25號倉庫（嘉義縣新港鄉登雲路111巷2 號）

📍國定假日休館：2026年2月15日（日）小年夜～2026年2月19日（四）初三、2026年4月6日（一）清明節。

👉線上預約網址：https://www.accupass.com/organizer/detail/2511120320521119471441

👉線上預約方式：每月15日中午12時開放下個月份預約，2月、3月提前至13日。​一個QR Code僅供一人進場，一個Accupass帳號至多可預約四個 QR Code、一個 Accupass 帳號每月只能預約一個場次。

▲奈良美智嘉義特展採線上預約方式，每月15日中午12時開放下個月份預約，2月、3月提前至13日。​（圖／奈良美智特展臉書）
▲奈良美智嘉義特展採線上預約方式，每月15日中午12時開放下個月份預約，2月、3月提前至13日。​（圖／奈良美智特展臉書）
奈良美智攝影展完整資訊！線上預約方式、網址速看

奈良美智首次在台的大型攝影展《All Within the Detour ―繞遠路的風景― 台灣・北海道・庫頁島》從12月20日（六）起至2026年1月25日，將開放民眾免費入場，地點選定於華山1914文化創意園區紅磚區西五館，將展出共162幅全新攝影作品，呈現橫跨台灣、北海道與庫頁島三地全新攝影作品，帶領觀眾走入奈良美智以鏡頭書寫的旅途記憶。但提醒民眾，本次展演採取LINE預約制，民眾記得更新先將LINE APP更新到最新版本再進行預約。

▲奈良美智首次在台的大型攝影展《All Within the Detour ―繞遠路的風景― 台灣・北海道・庫頁島》從12月20日（六）起開放民眾免費入場。（圖／大鴻藝術提供）
▲奈良美智首次在台的大型攝影展《All Within the Detour ―繞遠路的風景― 台灣・北海道・庫頁島》從12月20日（六）起開放民眾免費入場。（圖／大鴻藝術提供）
📍攝影展日期：2025年12月20日（六）～2026年1月25日（日）

📍攝影展時間：上午11時～晚上19時（18:40最後入場）

📍攝影展地點：華山1914文化創意園區紅磚區西五館

📍入場方法：入場免費，採LINE預約制

📍線上預約網址：點此加入LINE官方好友預約

📍線上預約方式：

🟡1、請以手機開啟LINE，加入「奈良美智攝影展」整理券官方帳號https://lin.ee/RvxwQa6

🟡2、點擊想申請的日期。

🟡3、選擇您想預約的時間段與人數。

🟡4、申請完成後，會立即顯示「申請成功」於時段畫面。

🟡5、請於預約時段 前10分鐘至入口處，出示預約手機裡的整理券報到，排隊等候入場。

🟡6、預約時段到時，手機將顯示QR CODE。請向會場工作人員出示QR code。

🟡7、畫面由工作人員核銷，即可順利入場。

資料來源：奈良美智特展大鴻藝術

相關新聞

奈良美智都讚賞！台灣1神片才奪金馬獎　票房破3500萬粉絲喊二刷

BLACKPINK快閃店今登場！時間地點、預約方式、聯名周邊價格速看

手刀快搶！島語桃園台茂店今開放訂位　如何預約、餐價、必吃一覽

奇美博物館埃及展「快速入場預約」通關服務！時間、方法一次整理