CFO8強陣容確定剩2人！休賽季選手被搶光

▲今（15）日中午，CFO才宣布與上路Rest續約，留下這位建隊元老。（圖／CFO臉書）

▲LOL台灣戰隊CFO在今年S15世界賽闖進8強，創下台港澳隊伍時隔10年的新紀錄，但休賽季開始之後，CFO的6人陣容迅速遭到瓦解。（圖／LOL Esports Flickr）

台灣戰隊CFO（中信飛牡蠣）今（15）日中午宣布與上路Rest「休息哥」徐士傑續約，留下這位建隊元老，Rest將在明年繼續擔任CFO上路選手，成為本次休賽期CFO第一位留下來的選手，因此也讓大批粉絲欣慰表示：「終於有好消息了」。LOL台灣戰隊CFO（中信飛牡蠣）在2025年的S15世界賽闖進8強，創下台港澳隊伍時隔10年的新紀錄，不過休賽季開始之後，CFO的6人陣容迅速遭到瓦解，先是合約到期的中路HongQ、打野Junjia被中國LPL的JDG簽走，再來是CFO未與老將輔助Kaiwing續約，隨後Kaiwing也獲得巴西戰隊VKS邀約，遠赴南美繼續延續職業生涯。到了昨（14）日，CFO宣布上路Driver 「車長」沈宗樺離隊，雙方沒有在明年續約，至此2025年重返8強的CFO，已經有4人離開隊伍。直到今（15）日中午，CFO才宣布與上路Rest續約。事實上，Rest「休息哥」從2022年CFO創隊以來，就一直擔任隊伍中的上路，而且是唯一還在職業賽場上打拼的CFO建隊元老，其他包含打野Gemini「乃哥」、中路Mission「東山」等人，都已經先後離隊並從職業賽場上退役。因此，CFO也在續約公告中提到：「」。Rest續約的消息曝光後，也成為本次休賽季CFO第一份選手簽約，而不再是Thank You離隊，因此也讓不少粉絲欣慰表示，「那很重情義了CFO，士傑作為建隊元老能看到他還留下來真的很不錯」、「以為又thank you一位，PTSD」、「愛士傑」。目前CFO確定的選手陣容當中，只有上路Rest以及合約到2026年11月的下路AD選手Doggo，其餘3個位置都尚未公布，先前傳出有機會簽下的韓援中路Pout，昨（14）日也在臉書宣布因為腸胃道出血，新賽季要休息一段時間，在其他戰隊都陸續公布選手名單、LCK甚至已經打完新杯賽的同時，CFO明年的中路、打野、輔助人選尚未出爐，也讓不少台港澳粉絲擔憂，明年LCP國際賽事的名額，是否會被越南、日本兩強囊括。