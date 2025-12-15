我是廣告 請繼續往下閱讀

▲BABYMONSTER台北小巨蛋演唱會座位圖。（圖／超級圓頂）

韓國女團BABYMONSTER將於1月2、3日到台北小巨蛋舉辦「BABYMONSTER "LOVE MONSTERS" ASIA FAN CONCERT」演唱會，門票開賣後瞬間被秒殺，今（15）日活動主辦超級圓頂宣布17日中午12點將清票，同時開賣剩餘席次，還沒能買到票的粉絲千萬別錯過！BABYMONSTER小巨蛋演唱會的主辦超級原頂今日宣布清票，將在12月17日中午12點在KKTIX系統釋出「因期限內退票與舞台設計確認後增開之席次」，還沒能買到票的MONSTIZ（粉絲名）千萬不要錯過最後機會！BLACKPINK的最強師妹BABYMONSTER確定2026年1月2日、3日在台北小巨蛋舉辦演唱會，票價分為7種：6500元、5600元、4800元、4200元、3200元、2200元、800元，門票採三階段開賣，開賣後瞬間被粉絲秒殺，讓許多沒搶到票的粉絲叫苦連天，直呼，「美女們實在太紅了！」BABYMONSTER是YG娛樂繼2016年8月推出BLACKPINK之後，睽違7年再度打造的女子偶像團體。團體由7名成員組成，3位韓國成員Ahyeon、Rami、Rora，2位日本成員Ruka、Asa，以及2位泰國成員Pharita、Chiquita。出道後氣勢驚人，作品〈DRIP〉、〈SHEESH〉接連突破破億觀看次數，迅速展現強大人氣。出道後，BABYMONSTER在2024年6月23日首度來台，於台北流行音樂中心舉辦粉絲見面會，今年6月28日、29日二度來台在林口體育館舉辦萬人演唱會，如今場地再升級，確定2026年1月2日、3日在台北小巨蛋開演唱會，成為來台攻蛋的K-POP女團之一。