台北地檢署起訴前民眾黨主席柯文哲在京華城案圖利、收賄1710萬，並侵占政治獻金6834萬元，總計求刑28年6個月，這兩週進行最終辯論，今天上午由檢方針對圖利部分論告，依據辯論順序，柯文哲今天其實都沒機會講話，但當聽到檢察官說他時，還是忍不住嗆出「」而且音量不小，檢方不願陳述被打斷，回柯文哲你們也有自己的時間，眼看雙方即將展開唇槍舌戰，審判長立刻制止柯文哲。蒞庭檢察官廖彥鈞表示，2019年之前北市府幾乎從未同意京華城的要求，但沈慶京向柯文哲發牢騷之後就有所改變；對於2020年2月20日柯文哲見沈慶京到底談了什麼，柯文哲從未正面說明，但因為廖彥鈞說，北市府與京華城打行政訴訟期間，都發局對於是否送研議出過兩個版本公文，一個是「送研議恐圖利」，另一個是「不同意送研議」，兩份都被退；柯文哲在2020年3月10日便當會裁示京華城送研議之前，已知有很多人跟他陳情，本案涉及重大利益，訴訟中案件應循訴訟途徑解決，以避免爭議，柯文哲也知道應曉薇是沈慶京的人，在便當會中代表沈慶京發言。廖彥鈞指出，柯文哲明知北市府不打算給120284樓地板面積，仍裁示送研議；廖彥鈞說，2020年7月16日台北高等行政法院判決京華城敗訴，北市府勝訴「無須補救」，事情應該告一段落，但到了9月16日雙方見面時仍另有準備，沈慶京帶著京華城都市計畫變更內容拜會柯文哲，市長室則要求都發局提供京華城的說帖；9月21日都發局發函給京華城公司，指出本案非都更地區，引用都更容積獎勵辦法，適法性有疑慮，當時都委會也有專家委員的反對意見，這些資料「」，柯文哲仍在10月26日之前寫便利貼給彭振聲，提到「廖彥鈞認為，柯文哲並非如他辯稱的「根本沒管本案」或沒有指示，柯文哲不但有指示，清楚京華城以細部計畫增設容積獎勵，目的是保住樓地板面積，是，也知道京華城案是的都市計畫案。京華城案確實有「加速行政流程」而且，因為依據邵琇珮的證詞，南港輪胎案從2000年進都發局、2010年公告，中泰賓館案也花了十幾年時間，但，相較之下快了10倍。