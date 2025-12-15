近日男團F4合體風波鬧得沸沸揚揚，過去以F4為靈感打造的女團Fantasy 4（通稱女F4）也被問到是否有打算合體復出？成員Amy葉庭蓁最近上許聖梅主持的《危機女王》就透露，其實她私下與其他2名成員會一起聚餐，但沒有邀Fanny劉樂妍，因劉樂妍過去經常對她惡言相向，所以兩人其實不合。Amy更直言：「如果有找她，就不要找我」，這也成了女F4合體破局的關鍵。
女F4沒機會合體？Amy揭破局關鍵
女F4成員為Fanny劉樂妍、Tiffany謝宜蓁、Amy葉庭蓁（舊藝名安真佑）以及Stacy周宥伶，目前只有Amy還在台灣演藝圈活動，劉樂妍已經定居中國成為親中藝人；Tiffany、Stacy則在2008年團體解散後，就選擇淡出演藝圈。
Amy在許聖梅的節目上提起團員近況，坦言她與Tiffany、Stacy今年5月才找來當初帶她們的經紀人一起聚餐，但沒有邀請劉樂妍。Amy直白表示她與劉樂妍不合，「如果有找她，就不要找我。我在新聞上被罵成這個樣子，我私底下要怎麼面對妳」。這也成了團體無法再合體的關鍵。
Amy自爆遭劉樂妍欺負：她是小人也是貴人
Amy透露當初劉樂妍很會操作新聞話題，導致她備受攻擊，劉樂妍也曾用髒話罵她很愛搶話，兩人不知不覺中結下梁子，已經無法接受同台。但她同時也笑說劉樂妍既是她的小人又是她的貴人，她現在的經紀人就是劉樂妍過去介紹的。
Amy和家暴夫離婚 認了持續同居中
Amy也表示她和Stacy都已經結婚，但她4年前和前夫離婚了，因為當時前夫酒後家暴她，她無法容忍。不過Amy也坦言，自己與前夫其實還住在一起，兩人育有1子，前夫算是好爸爸，也有負擔家用，加上他只有4年前對自己動粗過，後續已經改進，所以Amy才持續與前夫同住。但她也強調如果前夫再次動手，會毫不猶豫與他斷開。
資料來源：危機女王YouTube
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
