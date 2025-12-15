我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣美國商會（AmCham）今（15）日表示，現任 Google台灣政府事務及公共政策副總經理陳幼臻女士，當選台灣美國商會2026年度理事長，新任期將於明年1月開始生效。美國商會表示，陳幼臻多年來積極參與商會事務，現為台灣美國商會理事及數位經濟委員會共同主席，並曾於商會內部服務，出任政府與公共事務部總監，對商會運作與政策倡議具備深厚的制度性理解。其職涯長期深耕政府關係與公共政策領域，目前於 Google 台灣負責相關事務，並曾創立亞洲顧問服務公司（Asia Advisory Services），及擔任 Park Strategies Taiwan 董事總經理，協助跨國企業進行法規策略、政治風險與市場進入分析。早期亦曾於台灣愛德曼公關任職，並擔任政治新聞記者，長期關注政府政策、外交與政黨政治。她表示，「在美國商會即將迎來成立 75 週年之際，能夠接下理事長一職，對我而言是極大的榮幸。」，多年前自己曾在商會內部服務，這段經歷讓我深知，本商會最大的優勢就在於與時俱進的演變能力。如今，這種演變的核心在於「韌性」。無論是在供應鏈、能源安全，或科技與數位生態領域，我們的使命皆在於為美台夥伴關係建立防護機制，以應對複雜的地緣政治局勢，確保未來的穩健發展。我們不僅僅是區域變局的觀察者，我們正積極地共同構建雙邊經濟體穩定繁榮的未來。她並指出，2026 年台灣美國商會將以75鑽石週年為契機，「不僅要打造為回顧歷史的慶典，更要讓這一年成為開啟創新紀元的起點。」