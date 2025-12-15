我是廣告 請繼續往下閱讀

▲玄彬、鄭雨盛主演的《韓國製造》將於12月24日上線。（圖／Disney+）

韓國男星鄭雨盛去年底被爆出和辣模文佳菲有私生子，為此他在青龍電影節上道歉，今年中再傳出他和圈外女友登記結婚，掀起轟動。今（15）日他出席新作品《韓國製造》記者會時，不免被問到結婚、私生子問題，為此他回應：「這是我的私事不方便談。」鄭雨盛今日和《韓國製造》的主演玄彬、禹棹奐、曹汝貞、徐恩秀、元治安、鄭星一等人出席記者會，而鄭雨盛在作品拍攝時，生活中歷經了私生子誕生、結婚等大變化，因此他免不妨被詢問生活中的變化是否有影響到作品拍攝，對此，鄭雨盛表示：「我希望這部作品能夠被大家當作精彩的作品。」他接著補充：「我知道大家想問什麼，但今天是為了《韓國製造》而舉辦的場合，也是眾多演員齊聚的地方，關於我個人的私事與變化，無法在這裡詳細說明，還請大家諒解。」鄭雨盛去年11月被爆出與模特兒文佳菲育有私生子，當時他在青龍電影獎上親自回應，表示：「所有的責備我都會承擔。身為父親，對孩子的責任我會負責到底。」並低頭致歉。今年年中又傳出他和交往多年的女友完成結婚登記，對此經紀公司僅回應「屬於演員的個人私事」，未多做說明。《韓國製造》以1970年代動盪與成長並存的韓國為背景，講述將國家視為獲利工具、企圖站上財富與權力頂峰的企業家白冀兌（玄彬 飾），以及以驚人執念一路追查、將其逼至絕境的檢察官張健榮（鄭雨盛 飾），兩人在時代洪流中直面一連串重大事件的故事。《韓國製造》將於24日在Disney+正式上線，全劇共12集，首波將以第一季形式公開其中6集。