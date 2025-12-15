我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市東區立德街園道涼亭因設施老舊，長期遭街友聚集占用，導致垃圾堆積、異味飄散，更衍生治安死角疑慮，嚴重影響周邊居民生活品質。市議員陳雅惠接獲陳情後，15日邀集市府相關單位辦理會勘，最終達成共識，同意拆除該處兩座涼亭，盼藉由公共空間管理的調整，徹底改善困擾地方多年的亂象。陳雅惠指出，接獲多位居民反映，立德街園道兩座涼亭原意是提供社區休憩，近年卻變質為街友長時間滯留甚至夜宿的場所。不僅影響行人通行安全，夜間的噪音喧嘩與環境髒亂，更讓鄰近住戶長期處於不安之中。她強調，公共設施一旦失去原有功能且成為管理死角，市府應務實檢討、果斷處理，不應放任問題年復一年重演。市府建設局養護工程處邀集社會局、警察局、環保局及東區區公所等單位現場會勘。經評估後，各單位取得共識，決定拆除兩座涼亭，以降低街友長期聚集的誘因，回應地方期待。然而，陳雅惠也特別呼籲，「拆除」只是手段，並非解決問題的終點。她強調，街友問題不能只停留在「拆設施、趕人」的表面作法，否則問題恐只是轉移陣地。她要求市府啟動跨局處合作，由社會局結合街友中心加強溝通與規勸，提供必要的關懷、安置與輔導資源，在恢復居民安寧生活的同時，也能讓社會安全網更加完善。