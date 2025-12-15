我是廣告 請繼續往下閱讀

前民眾黨主席柯文哲身陷京華城容積率弊案、政治獻金案等，案件進入最終環節，台北地院今（15日）起一共8個工作天，將展開言詞辯論，並將畫面錄音錄影，於宣判後5日內公開。今（15日）針對京華城案部分傳喚9名被告，包括柯文哲、沈慶京、應曉薇等人均到庭，並由檢方以詳細的PPT打頭陣，就京華城整起案件之起源、送研議過程做出說明。檢察官今（15日）開庭時以文華東方、台北好好看、南港工業區、亞灣案的案子作為舉例，強調容積率是有法律依據的，而辯方所提出的案子均有法律依據，但唯獨京華城案沒有。況且京華城是單一土地、單一所有權人，指出京華城案，「逾越法令就是濫權！」根本就是特地創設容積率獎勵機制。此外，京華城為都市計劃案並非都更案，也無法拿到都更容積率獎勵。此外，檢察官提到，在審理過程中所傳喚之證人，包括林洲民、劉秀玲、邵琇珮、李德全等12人，，擔心「通案性」，考量若京華城獎勵案通過，其他案件恐怕得要比照辦理。檢察官強調，提出申請並不等於合法，若在審查、審議過程中違背法令，還是有可能構成圖利罪。而京華城案不符合法律依據、公平原則，檢察官強調「容積獎勵不是大放送！」