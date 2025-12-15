我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市警五分局今（15）日上午10時46分接獲報案，中台科技大學前的廍子路與仁友巷口發生一起交通事故，經查係劉男（20歲）騎乘大型重機沿廍子路南向行駛，不慎碰撞路口護欄，經送往慈濟醫院搶救後仍不幸身亡，後續將報請檢察官相驗，詳細肇事原因並將由鑑定單位進一步分析釐清。20歲劉姓大型重機騎士不明原因，在行經廍子路與仁友巷交叉口時撞繫大里溪橋面護欄，摔落橋下水泥及石頭河床，頭部重創、嚴重撕裂傷。消防人員獲報後消防局獲報後，立即派遣東山分隊，由分隊長蔡長諭帶隊火速趕往現場，救護人員將傷患固定後，合力從橋下搬運至路面，將人救起並送往慈濟醫院救治，但劉男傷勢過重已失去生命跡象（OHCA），最後仍宣告不治；初步調查，死者沒有大型重機駕照，屬於越級駕駛，至於詳細的事故發生原因及經過，仍有待警方後續調查釐清。