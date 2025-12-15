我是廣告 請繼續往下閱讀

針對財劃法覆議案遭立法院否決，府院傳擬「不副署、不公布」法案。對此，民眾黨主席黃國昌今（15）日認為，行政院長「副署權」並非拿來對抗立法院，「他們現在這樣做很嚴重，正在把台灣帶向專制獨裁的道路」，無怪乎南韓前總統尹錫悅當初宣布戒嚴，全世界的民主國家唯有民進黨拍手叫好。黃國昌今天上網路節目「中午來開匯」，黃國昌指出，在台灣的憲政體制下，有關於行政跟立法兩者之間的互動規範很清楚，行政院對於立法院三讀通過的法律，政府如果認為窒礙難行，唯一只有一條路叫做覆議，當提起覆議後，立法院否決了行政院的覆議，「《憲法》徵修條文規範的非常清楚，就是行政院長必須接受，沒有任何解釋的灰色空間」。黃國昌提到，行政院長的副署，從來就不是在規範行政跟跟立法之間的關係，是在規範行政院長跟總統的關係。根據過去的《憲法》，中華民國是傾向內閣制的國家，行政院長必須要經過立法院同意，也就是有可能出現總統跟行政院長不同政黨的狀況；直到1997年修憲，行政院長的國會同意權被取消掉以後，在現實上大概不太容易看得到行政院長跟總統是不同政黨，總統既然不用國會同意，基本上就會任命自己黨的行政院長。黃國昌指出，現在有多少台灣人會認為卓榮泰跟賴清德的意見不一致？現在是賴清德說要執行立法院通過的法律，卓榮泰跟賴清德說不准執行？根本就不是這樣嘛，從頭到尾卓榮泰就是一個棋子，就是在執行賴清德的意志，「也就是他想要稱帝、獨裁跟專制的意志」，賴清德自己不想背歷史責任，不想背歷史罵名，所以叫卓榮泰不要副署。黃國昌表示，只要有讀過中華民國憲法、接受公民教育就知道，行政院長副署權並非拿來對抗立法院，「他們現在這樣做很嚴重，正在把台灣帶向專制獨裁的道路」，無怪乎南韓前總統尹錫悅當初宣布戒嚴，全世界的民主國家唯有民進黨拍手叫好，「終於露出真面目、現出原形。」黃國昌說，賴總統正在跟所有人民宣告，台灣要正式走向帝制、過去的專制獨裁，所有事情都是總統說了算，人民選出的立委只是空氣，「不用再提行政院長不副署，那是笑話煙霧彈，連講藉口都太牽強」，卓榮泰就是在執行賴總統的意志，只不過不想扛責任所以拉人墊背而已。