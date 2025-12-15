全球影迷矚目的史詩科幻系列《阿凡達》第三部曲《阿凡達：火與燼》12月17日即將在台上映，不少觀眾已準備進戲院朝聖，但YouTube頻道擁有129萬訂閱YTR「超粒方」昨（14）日在臉書粉專發文表示，自己雖然買了4場《阿凡達3》的電影票，卻打算每一場只待短短90秒就離場，只為了看每次片頭的《復仇者聯盟5：末日崛起》90秒預告，根據外媒《好萊塢記者報》（THR）先前爆料，《阿凡達：火與燼》片頭將成為《復仇者聯盟5》預告的唯一曝光平台，並採取分週釋出4種不同版本的方式，消息曝光立刻掀起討論，不少人驚呼：「原來花錢看預告片，這瘋狂的想法還真的有！」
超粒方一口氣4刷《阿凡達：火與燼》！原因竟是為了《復仇者聯盟5》預告
超粒方在臉書粉專發文表示，自己一次購入4張《阿凡達：火與燼》的電影票，且刻意選擇不同場次，但並非為了多刷電影本身，而是鎖定片頭播放的漫威新作《復仇者聯盟5：末日崛起》預告片。他透露，迪士尼僅在戲院放映該片預告，且一共有4種版本，每週只播放其中一支，連續四週輪流上映，若想完整收集預告內容，就只能「乖乖四刷《阿凡達3》」。
《復仇者聯盟5》不同版本預告分週釋出！小勞勃道尼回歸演大反派
相關消息也與《好萊塢記者報》先前爆料內容相符，指出《阿凡達：火與燼》片頭將成為《復仇者聯盟5》預告的唯一曝光平台，並採取分週釋出4種不同版本的方式，引發漫威迷高度關注。加上《復仇者聯盟5》找回曾告別鋼鐵人角色的小勞勃道尼，並由他飾演最大反派「末日博士」，更讓預告本身的吸引力大幅提升。
至於為何會有4種不同版本的預告片，報導推測與先前外傳的劇情內容有關，據傳《復仇者聯盟5》的角色多到將分為6支隊伍，分別為英雄方的5支隊伍，以及反派「末日博士」率領的團隊，而每一個版本的預告片，可能就是以四支隊伍的視角各剪一支，單獨切入故事觀點。
超粒方的貼文曝光後，迅速在網路上引發熱烈討論，網友留言刷一排，「好瘋！請收下我的膝蓋」、「原來花錢看預告片，這瘋狂的想法還真的有」、「志在看預告，而不是阿凡達本片的概念」、「為了解析預告的男人」、「買了戲院月票的我表示，反正普通場免費，我可以陪你耗一點點時間」、「厲害，真愛」。也有漫威迷幽默表示，「我已經去威秀應徵工讀生了，我領先你們四個平行宇宙」。
資料來源：超粒方臉書粉專、《好萊塢記者報》
