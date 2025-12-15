韓國男神玄彬繼演完《愛的迫降》之後，相隔6年復出小螢幕，新電視劇《韓國製造》即將在聖誕佳節12月24日於Disney+開播。聊到為戲做的準備，玄彬大概胖了14公斤，「是我演員生涯中體型最大的一次」。
玄彬變胖14公斤！演員職涯「體格最大的一次」
《韓國製造》記者會上，媒體提到他在這部作品中的體格，與前一部電影《哈爾濱》相比明顯壯了不少，玄彬透露拍《哈爾濱》的時候，導演希望他完全沒有肌肉，「所以那時候幾乎完全不運動，把肌肉跟脂肪都減掉了。以那時候為基準，現在這部作品大概重了13到14公斤。」
玄彬解釋：「會把身體練成這樣，其中一個原因是角色設定為那個年代中央情報部的一員，希望能呈現出一種壓迫感，所以刻意做了增肌。飲食方面，比起其他作品為了角色做的嚴格管理，這次相對比較放鬆一點，應該也是我演員生涯中，體型最大的一次。」
玄彬《韓國製造》穿插日韓台詞 希望超越《愛的迫降》人氣
對玄彬來說，《韓國製造》是繼先前大受歡迎的電視劇《愛的迫降》之後，睽違已久再度回歸小螢幕的作品，同時也是他的首部OTT電視劇。由於《愛的迫降》在日本獲得極大迴響，記者問他這次是否也對成績有所期待，玄彬回應：「這次是我第一次在作品中講日文，觀眾或許會用不一樣的感覺來看我。」但他也坦言：「當然希望有很多人能看我的作品，不過並沒有抱著太大的期待。」
《韓國製造》是集結政治陰謀、犯罪與動作等元素的時代劇，故事拉回動盪不安的1970年代，直球對決權力與慾望，如何一步步吞噬人性。劇情主線圍繞野心滿滿、一心想握住財富與權勢的白冀兌（玄彬 飾），以及為了攔下他、甚至願意付出一切代價的檢察官張健榮（鄭雨盛 飾），2人在腐敗體制與時代巨浪中正面硬碰硬，隨著真相一層層被掀開，也把人性在貪婪與良知之間的拉扯，赤裸裸攤在觀眾眼前。
📌《韓國製造》線上看資訊：
類 型：時代劇、犯罪、政治、動作、驚悚、英雄劇
製作費：700億韓元（約台幣16億元）
導 演：禹民鎬
編 劇：朴恩嬌、朴俊錫
主 演：玄彬、鄭雨盛、元志安、徐恩秀、曹汝貞、鄭星一
播出日：2025年12月24日
集 數：總計2季，每季6集
線上看：Disney+
