凡購票進場的球迷朋友，均可獲得「ライオンズの絆 ITO! 林安可旅日限定紀念海報」，入場門票每人150元。

本次感謝會活動將於全台統一超商ibon機台或網路平台售票，將於12月18日（四）12：00 起開放搶購。

排隊參加簽名會時，請出示當日簽名會票券及本人附有照片的有效證件正本(身分證、駕照、健保卡或護照)。簽名會票券上的姓名及身分證字號須與證件一致，並需提供給現場工 作人員驗證。

每場次一個證件號碼限持一張票券驗票入場，不得重複購票，如因重複購票無法參加，球團及ibon恕不負責，敬請協助配合。

若您無法遵守&配合實名制規則，請勿購買。

參加簽名會者，限簽統一獅周邊商品或林安可個人商品，每人每次限簽名1樣。

本次簽名會套票每人每次限購一張，限額200張，售完為止。

配合本次活動球員移動中將不開放簽名與合照，請球迷務必遵守。

當天活動場內草皮及紅土區不提供座椅，球迷席地而坐，請自行準備野餐墊等。

進入場內區域鞋子請勿穿著「高跟」樣式，避免損害場地。

場內嚴禁丟球、奔跑，避免造成其他人員安全疑慮。

今年統一獅林安可行使旅外自由球員權益，獲得日職埼玉西武獅肯定爭取加盟，11月底埼玉西武獅也正式官宣已與林安可完成簽約。2019年中華職棒季中選秀會，林安可以第1指名加盟獅子軍開啟職棒生涯， 2019-2025 年，經歷7個球季，生涯累積打擊率2成87，全壘打112支，安打586支， 打點399分， 盜壘41次，長打率5成08，2020年賽季展現優秀成績，榮獲新人王、全壘打王、打點王，而2020及2021年連續兩年拿下中華職棒最佳十人外野手獎項，也是獅子軍明星指摽選手之一。此外，為了答謝長期支持林安可球迷朋友，也特別推出簽名會套票，將採實名制登記購票，每人限購一張，簽名會套票售價1077元/張，限額200張。◆簽名會套票 | 本套票採實名制販售，每人限購一張，參加簽名會時需須持有照片之有效證件正本，購票時需填寫入場者之證件姓名及身份證字號(身分證、駕照、健保卡、護照)，請 務必於下一步送出前，確認填寫無誤，進入付款流程與訂單成立後不得修改。重複填寫或填 寫錯誤請自行於退票期限內申請退票。請參考退票規則說明。◆活動贈品 | 凡參加球迷進場均可獲得本次限定ライオンズの絆 ITO! 林安可旅日記念海報◆實名制相關規範◆注意事項: