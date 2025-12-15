歲末年終激省攻略，摩斯漢堡表示，12月「MOS超值省」16張優惠券一鍵存圖，到門市現場出示圖片可享飲料冰橙咖啡、香吉士蒟蒻冰茶、可樂「買一送一」，摩斯咖啡或奶茶都「加10元多一件」，新品貝果堡套餐59元起、「摩斯鱈魚堡＋月亮薯條＋圈圈蝦餅＋冰紅茶」189元起，《NOWNEWS今日新聞》記者整理12月摩斯優惠券菜單，本文提供給讀者一次掌握。
摩斯漢堡：買一送一、加10元多一件！套餐59元起 12月優惠券一覽
摩斯漢堡表示，激省攻略優惠活動再度開跑，12月15日至2026年月1日19日，開吃12月「MOS超值省」優惠券。總共有四大類優惠：
◾️飲料買一送一！飲料可樂／雪碧「買一送一」任選2杯35元、冰橙咖啡／香吉士蒟蒻冰茶／香吉士蘇打「買一送一」任選2杯75元。
◾️飲料加10元多一件！摩斯咖啡L／摩斯經典奶茶「加10元多一杯」任選2杯70元、耶加雪菲「加10元多一杯」任選2杯90元。
◾️超值元氣早餐套餐59元起！「摩斯貝果附草莓醬＋冰紅茶L」59元、「番茄吉士蛋貝果／火腿歐姆蛋貝果／培根雞蛋貝果＋冰紅茶L」套餐79元。
◾️超值獨享餐189元起！「摩斯鱈魚堡＋月亮薯條＋圈圈蝦餅＋冰紅茶」189元、「摩斯吉士漢堡／蜜汁烤雞起司堡／超級大麥燒肉珍珠堡＋月亮薯條＋圈圈蝦餅＋冰紅茶」199元。
最方便摩斯漢堡優惠買法推薦！12月「MOS超值省」總共16張優惠券，只要按右鍵即可一鍵存圖在手機裡、優惠券線上版點此進，活動期間內到門市現場出示圖片就能享有優惠；早餐請於5點至10點半供應時間內購買；優惠券可吃到明年1月，最多一次現省75元十分划算。
提醒大家，優惠券僅限臨櫃及自助點餐機點購（APP、網路訂餐、外送不適用）；飲品買1送1、飲品加10元多1杯不可與套餐優惠合併使用。
漢堡王：門市買一送一！「加1元多一件」12月優惠券倒數
漢堡王表示，全台門市現在免優惠券就能吃到法式芥末豬排堡單點或套餐都有「買一送一」優惠。而今年「歲末歡慶優惠券」整張現省2723元，倒數吃到12月31日，整理亮點推薦：
◾️全台門市買一送一！單點「法式芥末豬排堡買一送一」104元、套餐買一送一也才149元，即日起至售完為止（不適用機場內、科技廠內、兒童樂園門市）。
◾️歲末歡慶優惠券「加1元多一件」！漢堡王即日起至12月31日，4塊雞塊、薯條、薯球等「加1元多一件」，相當於最低48折起；雙堡「經典脆雞堡＋BBQ培根牛肉堡」、「華鱈魚堡＋脆雞堡」99元起；「1+1自由配」69元；「單人滿足餐」4件組最低49折、109元起，「雙人激省餐」組合189元起，整張優惠券現省2723元吃到年底。
資料來源：摩斯漢堡、漢堡王
我是廣告 請繼續往下閱讀
摩斯漢堡表示，激省攻略優惠活動再度開跑，12月15日至2026年月1日19日，開吃12月「MOS超值省」優惠券。總共有四大類優惠：
◾️飲料加10元多一件！摩斯咖啡L／摩斯經典奶茶「加10元多一杯」任選2杯70元、耶加雪菲「加10元多一杯」任選2杯90元。
◾️超值元氣早餐套餐59元起！「摩斯貝果附草莓醬＋冰紅茶L」59元、「番茄吉士蛋貝果／火腿歐姆蛋貝果／培根雞蛋貝果＋冰紅茶L」套餐79元。
◾️超值獨享餐189元起！「摩斯鱈魚堡＋月亮薯條＋圈圈蝦餅＋冰紅茶」189元、「摩斯吉士漢堡／蜜汁烤雞起司堡／超級大麥燒肉珍珠堡＋月亮薯條＋圈圈蝦餅＋冰紅茶」199元。
最方便摩斯漢堡優惠買法推薦！12月「MOS超值省」總共16張優惠券，只要按右鍵即可一鍵存圖在手機裡、優惠券線上版點此進，活動期間內到門市現場出示圖片就能享有優惠；早餐請於5點至10點半供應時間內購買；優惠券可吃到明年1月，最多一次現省75元十分划算。
提醒大家，優惠券僅限臨櫃及自助點餐機點購（APP、網路訂餐、外送不適用）；飲品買1送1、飲品加10元多1杯不可與套餐優惠合併使用。
漢堡王表示，全台門市現在免優惠券就能吃到法式芥末豬排堡單點或套餐都有「買一送一」優惠。而今年「歲末歡慶優惠券」整張現省2723元，倒數吃到12月31日，整理亮點推薦：
◾️全台門市買一送一！單點「法式芥末豬排堡買一送一」104元、套餐買一送一也才149元，即日起至售完為止（不適用機場內、科技廠內、兒童樂園門市）。
◾️歲末歡慶優惠券「加1元多一件」！漢堡王即日起至12月31日，4塊雞塊、薯條、薯球等「加1元多一件」，相當於最低48折起；雙堡「經典脆雞堡＋BBQ培根牛肉堡」、「華鱈魚堡＋脆雞堡」99元起；「1+1自由配」69元；「單人滿足餐」4件組最低49折、109元起，「雙人激省餐」組合189元起，整張優惠券現省2723元吃到年底。
資料來源：摩斯漢堡、漢堡王