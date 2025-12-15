港星張柏芝、劉嘉玲近日一同參加中國旅遊實境節目《一路繁花2》，張柏芝分享自己當媽後，把所有生活重心都放在家庭之上，很享受作為母親的感覺。劉嘉玲聽後立刻吐槽，20多年前張柏芝就跟她說過自己很想生小孩一事，但當時張柏芝連男友都沒有，讓劉嘉玲覺得傻眼。張柏芝則笑說當母親是自己的夢想，她生完3胎後還告訴媽媽，「我要生到我不能生為止」。
劉嘉玲早吐槽過張柏芝 她放話：生到不能生為止
劉嘉玲在節目上笑說她記得20多年前，自己跟張柏芝出席一場活動時，張柏芝當時明明連男朋友都沒有，就已經信誓旦旦告訴她自己要生小孩，讓她哭笑不得地反問張柏芝：「妳什麼情況啊？」張柏芝也回憶，當她生完第3胎後，媽媽很心疼她的身體，叫她不要再生了，但她告訴媽媽，「我要生到我不能生為止」。
張柏芝對其他嘉賓侃侃而談，訴說自己對家庭的渴望：「我一輩子，我的夢想就是我要生小孩、我要當媽媽，我要有自己的家庭，我要把自己的時間全放在家庭，那我就覺得人生很值得了」，大家聽後也露出欽佩的目光。
張柏芝超愛生小孩 重心全放在家庭
張柏芝與前夫謝霆鋒育有2子，離婚後她在2018年11月又生下第3個兒子，外型看似是混血兒，但張柏芝始終未透露小孩生父是誰，只是一直很專心在當一個好媽媽。在節目上她也表示自己有了小孩之後，「我現在沒有朋友、不出門，每一個派對、每一個聚會、每一個晚餐，都是同一幫家人」。
張柏芝3胎都是兒子 小孩現況曝光
事實上，張柏芝當媽後也確實把小孩照顧得很好，經常在社群曬出帶孩子出遊的照片。大兒子Lucas今年8月已經滿18歲了，據說他已考上英國劍橋大學物理學系，但張柏芝、謝霆鋒尚未證實此事。二兒子Quintus則和哥哥一樣，國中也就讀香港基督教國際學校，傳聞他在校成績都是A。至於小兒子Marcus今年才剛滿7歲，張柏芝特地為他在上海樂高樂園舉辦生日派對，充分展現她對小孩的寵愛。
資料來源：節目《一路繁花2》
