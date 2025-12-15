我是廣告 請繼續往下閱讀

▲泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）宣布解散國會下議院，提前舉行大選，時值泰柬邊境衝突升溫，泰國政局與安全情勢同步受關注。（圖／路透社／達志影像）

泰國最新民意調查揭示，選民對政治前景仍抱持高度保留態度，整體政治氛圍呈現猶豫與不確定並存的狀態。隨著政局變化頻仍，民眾對領導人與政黨的信任尚未完全凝聚，反映出泰國社會對未來治理方向仍在觀察與評估之中。泰國國立發展管理學院民調中心（NIDA Poll）於14日公布2025年第4季政治支持度調查，調查聚焦於民眾對總理人選及政黨的偏好。結果顯示，當被問及「最支持誰出任總理」時，有高達40.60%的受訪者表示尚未做出決定，成為比例最高的選項。在已明確表態的受訪者中，國會第一大黨「人民黨」黨魁納塔蓬以17.20%的支持度居首，展現一定民意基礎；現任看守總理、泰自豪黨領袖阿努廷（Anutin Charnvirakul）則以12.32%排名第二。其後依序為民主黨的阿披實、為泰黨的朱拉潘、經濟黨的蘭實在，以及多名來自中小型政黨的政治人物，支持度呈現分散格局。政黨支持度調查同樣顯示選民態度尚未定錨。32.36%的受訪者表示仍未找到理想的政黨，反映選民對現有政黨選項缺乏強烈認同。在有明確選擇者中，人民黨以25.28%暫居第一，其後為民主黨、為泰黨與泰自豪黨，差距並未明顯拉開。民調也顯示，中小型政黨如經濟黨、聯泰建國黨、泰建泰黨及政府民主黨等，支持度多落在個位數，顯示泰國政治仍以少數主要政黨為核心，但尚未形成穩固的雙極或多極結構。分析人士指出，「未決定」成為最大選項，凸顯選民對政治人物與政黨的期待與現實之間仍存在落差。在政策方向、治理能力與政治穩定性尚未明朗之前，民意可能持續流動，這也意味著未來任何政治勢力仍有機會透過表現與改革，重新形塑選民的支持版圖。泰國去年5月舉行眾議院選舉，前進黨在500個眾議員席次中拿下151席，成為國會最大黨，然而由於泰國政局詭譎，時任黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）無法獲取國會保守派支持，未能選上總理。後來政黨被下令解散，皮塔和繼任黨魁猜塔瓦（Chaithawat Tulathon）等11名幹部被禁止從政10年，於是前進黨其他143名議員加入新政黨「人民黨」，並推選納塔蓬為黨魁，如今納塔蓬的支持率也高於現任看守總理阿努廷。