我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣百工百業均在導入AI，商業服務業疫情之後開始大規模接受數位及AI轉型，平均節省店員行政作業時間逾50%。經濟部商業署今（15）日宣布，明年將會擴大AI導入輔導與補助措施，預計明後年將會投入25億元，短期目標是在2026年讓2萬家企業導入AI應用。歷年來已成功協助數萬家商業店家導入雲端POS、線上點餐與供應鏈管理等數位工具，奠定我國商業服務業數位化基礎。2025年進一步推動AI導入，深入全國各地，協助超過1.2萬家導入AI工具應用，完成8,300人次培訓。商業署長蘇文玲表示，明年開始將會擴大推動更多AI計畫，尤其現在內需市場比較趨緩，顯示服務業有間接受到關稅影響，「AI轉型的過程當中，服務業是不應該缺席的。」商業署使用AI上也不惶多讓，請出AI助手「蘇小玲」來介紹這推動方案，針對「需求單純商業服務業者優先導入如智慧客服」、「一定數位基礎的企業鼓勵跨場域AI軟硬體整合」，以及加強人才培育，讓服務業從第一線到管理層都有AI能力等三個方向著手。商業署表示，將建立「需求確認、線上診斷、資源媒合」的一條龍服務流程，藉由線上診斷填寫AI數位成熟度量表 快速協助企業瞭解AI成熟度與轉型需求、找出痛點，引薦業者最適合的課程。人才培育方面，商業署也量身訂做「青年AI實戰養成班」以及「在職AI職能提升班」，針對待職青年以及服務業企業員工不同需求安排課程。此外，經濟部也設計多元輔導計畫，如個案輔助300萬元、整合型輔助2000萬元的「提升商業服務業營運效能強化韌性計畫」，以及專屬嘉義、台南、高雄及屏東等南部地區的「智慧雨林產業創生計畫」。蘇文玲說，整體的目標是4年的AI人才培訓要達到5萬人，不過整個算起來，短期目標是2025、2026年目標2萬家以上商業服務業是可以導入AI的應用；2028年可促成超過4萬家業者導入AI，整體營運效率提升至少20%，帶動我國服務業持續創新升級。對於2025年、2026年目標達到2萬家，現階段導入數量及樣態，蘇文玲分析，她表示目前已經家數已有9000家左右。她補充，過去幾年輔導經驗看下來，許多小店家都不知道怎麼選擇AI方案，所以這次商業署引進線上諮詢量表，協助業者可以用那些方案，舉例像是餐飲業可以導入食材預估存貨、自動叫貨及動態定價，而在服務面也可以導入送貨機器人等，平均下來可以達到50%效率提升。