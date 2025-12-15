我是廣告 請繼續往下閱讀

冷氣沒開電費卻暴增？能源署揪出「冬天5大吃電怪獸」

如「電視、電腦、冰箱、冷氣、電扇」等家電，皆是插著電會亮燈的電器，通通都有「待機電力」，儘管耗電量不大，但長時間累積下來，電力就會在不知不覺中流失

▲能源署表示，「電視、電腦、冰箱、冷氣、電扇」等家電因設有待機電力，默默地就吃掉家中許多電力。（圖／取自unsplash）

（圖／經濟部能源署臉書moeaea.gov.tw）

冬天「低調隱藏型」吃電怪獸可怕！台電認了：無法察覺

其中電鍋、電熱水瓶、儲熱式電熱水器等屬於穩定進攻型，因長時間保溫會一直吃電，建議可以加裝定時器，避免長時間保溫，或選擇能源效率1級的產品購買。

「電視機上盒、音響、噴墨印表機」等電器因待機電力常讓人無法察覺，是默不作聲的吃電小怪獸，建議可以改用獨立開關插座，不使用時切掉獨立開關

（圖／台電電力粉絲團臉書）

冬天冷氣收工不要只關機！台電認證「保養5招」重要

📍第1步：關閉冷氣總電源

📍第2步：清潔面板及外部

📍第3步：清洗冷氣內部框

📍第4步：清洗濾網後陰乾

📍第5步：重開機開啟送風模式