冬天到來氣溫驟降，許多人早已關閉家中冷氣，但若沒注意到家中的吃電怪獸，儘管沒開冷氣電費依舊暴增。經濟部能源署表示，家中5大吃電怪獸「電視、電腦、冰箱、冷氣、電扇」，因設有待機電力，儘管耗電量不大，但長時間下來仍是一筆錢，台電也認證表示，這類家電屬於「低調隱藏型」，默不作聲就能吃掉家中的電費，提醒民眾記得關閉電源、拔除插頭，不只省電省錢又安全。
冷氣沒開電費卻暴增？能源署揪出「冬天5大吃電怪獸」
經濟部能源署近日在臉書粉專表示，家中部分電器儘管沒有開機，但只要插著電就會默默耗電，能源署舉例，如「電視、電腦、冰箱、冷氣、電扇」等家電，皆是插著電會亮燈的電器，通通都有「待機電力」，儘管耗電量不大，但長時間累積下來，電力就會在不知不覺中流失。
能源署推薦省電妙招，表示雖然冰箱不能拔插頭，但轉念改讓電腦每天晚上關機休息，也建議冬天不使用冷氣時拔掉插頭，而旅遊出外多天，也別忘了關閉電視電源。能源署最後提醒民眾，在睡前順手關閉延長線電源，藉此節省用電，小小動作就能減碳、省荷包。
冬天「低調隱藏型」吃電怪獸可怕！台電認了：無法察覺
事實上，台電過去就有特別整理「吃電怪獸圖鑑」，台電提到，一般耗電電器主要分成「穩定進攻型」和「低調隱藏型」，其中電鍋、電熱水瓶、儲熱式電熱水器等屬於穩定進攻型，因長時間保溫會一直吃電，建議可以加裝定時器，避免長時間保溫，或選擇能源效率1級的產品購買。
但「低調隱藏型」就比較特別了！台電說明，「電視機上盒、音響、噴墨印表機」等電器因待機電力常讓人無法察覺，是默不作聲的吃電小怪獸，建議可以改用獨立開關插座，不使用時切掉獨立開關，藉此達到省電結果。
台電最後再三建議，提醒民眾一定要記得電器長時間不使用時，必須確實關閉電器主電源或是拔除插頭，小動作也能成為省電必殺絕招，且不只能省荷包省電，還能保障住家用電安全。
冬天冷氣收工不要只關機！台電認證「保養5招」重要
值得一提的是，冷氣冬天收工部分也有許多眉角要注意！台電日前就提醒民眾，冷氣運轉整個夏季終於可以收工，但千萬不要只關電源或拔插頭，冷氣如同人類一樣，勞累工作後也需要洗洗睡。台電認為，冷氣每年長時間不用前，也是冷氣清潔的好時機，建議可以遵循以下5步驟保養：
📍第1步：關閉冷氣總電源
為避免觸電，清潔前須先將冷氣總電源關閉。
📍第2步：清潔面板及外部
將外殼、出風口葉片的灰塵擦乾淨，可依髒污程度搭配清潔劑擦拭。
📍第3步：清洗冷氣內部框
將冷氣裝飾框拆下用清水清洗。
📍第4步：清洗濾網後陰乾
用清水或中性清潔劑洗，不可大力刷，洗淨後建議陰乾或拭乾，不要放在陽光下曝曬，避免濾網脆化、變形。
📍第5步：重開機開啟送風模式
完成冷氣清潔後，先開電源並開啟送風模式運轉1至2小時，吹乾冷氣內部殘留濕氣後再關機，避免濕氣影響冷氣運作及使用年限。
台電特別提醒，倘若在清潔冷氣時，發現卡有很多灰塵或有發霉情形，可以請專業的冷氣師傅清洗，而冷氣使用一段時間後，一定要記得清潔保養，讓冷氣能夠安心收工過冬，明年才能維持冷氣良好的效能。
經濟部能源署、台電電力粉絲團
