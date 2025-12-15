我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台南市政府邀請多組日韓藝人一起度過跨年之夜，其中包括韓國女團STAYC。（圖／＠weiche946 Threads）

一年一度的跨年夜即將到來，各縣市政府紛紛藝人到當地開唱，稍早台南市政府正式公佈跨年卡司，其中可以看到日本女神鈴木愛理、韓國女團STAYC、韓國男團ALL(H)OURS等、八三夭、理想混蛋等共16組卡司，日、韓、台明星輪番上陣，卡司讓粉絲直呼太有心！台南市政府稍早公布了跨年演唱會「台南好 YOUNG 跨年晚會」卡司名單，STAYC、鈴木愛理、八三夭、理想混蛋、9m88、魏浚笙、ALL(H)OURS、麋先生 MIXER、李竺芯、炎亞綸、派偉俊Patrick Brasca、FEniX、康康、JADE、F.F.O、Angie安吉共16組藝人將齊聚台南，一起跟所有市民一起為2025年畫上美麗句點。卡司中讓人眼睛為之一亮的為來自日本、韓國的STAYC、ALL(H)OURS、鈴木愛理。STAYC是High Up娛樂於2020年推出的六人女團，以「Teen Fresh」清新概念走紅，成員實力均衡，歌曲〈ASAP〉、〈STEREOTYPE〉、〈RUN2U〉等廣受喜愛，憑亮眼外型與穩定舞台表現，人氣持續攀升。鈴木愛理是日本歌手、演員，曾為女子團體℃-ute核心成員，畢業後持續以個人身分活躍於樂壇與戲劇圈，外型甜美的她同時唱功也非常穩定，時尚感十足，深受年輕族群喜愛。近年更因主持戀愛心機話題節目《戀愛心機又怎樣？》，犀利又可愛的主持風格掀起熱烈討論，為當代最受歡迎日本女星之一。ALL(H)OURS是韓國新生代男子團體，由EDEN娛樂推出，以強烈舞台能量與整齊刀群舞為特色。團名象徵「投入所有時間的瞬間」，成員在饒舌、唱功與表演上各具實力，出道後憑鮮明風格與舞台魅力逐漸累積高人氣。「台南好 YOUNG 跨年晚會」將於12月31日晚間6點開始，到1月1日的凌晨0點30分結束，地點位於臺南永華市政中心西側廣場，由吳建恆、徐凱希負責主持，和16組精彩卡司一起度過美好年末。