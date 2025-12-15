我是廣告 請繼續往下閱讀

AI算力競賽越跑越快，但「電」正在變成下一個卡關點。隨著各國資料中心擴建、電網與用電成本壓力升高，市場開始把目光投向更激進的解題方向。特斯拉與SpaceX執行長馬斯克近期拋出「太空AI」構想，主張把在地化AI算力搬上衛星，部署於低延遲的太陽同步軌道，在軌完成運算後再回傳結果，外界解讀這可能成為未來數年降低AI運算成本、擴大算力供給的潛在方案之一。馬斯克的論點在於，太空具備地面難以複製的能源條件。由於太陽能板位於大氣層外，不易受雲層與天候干擾，發電穩定度與可用時間更高；在適當軌道設計下，太陽能利用效率可望優於地面系統。此外，若搭配星鏈衛星的雷射高速傳輸能力，「太空資料中心」概念被視為長期可探索的算力新選項，並可能緩解地面電力、土地與散熱等限制。台股相關概念迅速升溫，元晶由於具備太陽能電池片與模組供應能力，且過去已有實際出貨紀錄，被視為「太空太陽能」題材中與SpaceX連結度相對高的台廠。股價也隨市場想像空間快速反映，自12月8日以來波段漲幅逾六成，並創近一年新高。元晶太陽能產業仍處景氣低檔，但台灣推動屋頂型太陽能汰舊換新，有望帶動內需逐步回溫，公司評估2026年第二、三季營運有機會改善。此外，電池與模組產能各約1.4GW，明年規劃電池外銷與自用各半，外銷主力市場鎖定美國與日本。