馬來西亞美食再度受到國際肯定，今年在國際知名美食雜誌《TasteAtlas》評選的全球百大美食排行榜中位列第29名，不過仍落後於區域鄰國印尼、越南及泰國。根據排行榜，在東南亞地區馬來西亞的排名高於新加坡（第90名）與寮國（第96名），這份榜單是根據TasteAtlas資料庫中18,912道菜餚及590,228份有效評分所整理而成，綜合了專業評價與用戶意見。TasteAtlas建議到馬來西亞的旅客不可錯過當地經典料理，包括被譽為最佳早餐的Roti Canai、香濃的Kari Ayam（雞肉咖哩）、當地水果山竹，以及傳統小吃Karipap（咖哩角）。當地多家經典餐廳也因其正宗口味獲得推薦，如吉隆坡的Bijan Bar & Restaurant、Ding Heong Golden Apam Balik，以及Petaling Street的Apam Balik攤位；檳城則有Tek Sen Restaurant與Lean Thye Loh Mee Lebuh Ah Quee等地道老店。成立於2015年的TasteAtlas，連結全球約9,000家本地餐廳，透過美食專家、廚師及用戶的研究與評價，呈現數萬道傳統料理。網站致力於展示以在地食材製作的特色菜餚，並鼓勵世界各地的旅客探索尚未熟悉的餐飲文化。美食評論人士指出，馬來西亞能在全球百大美食榜中脫穎而出，不僅彰顯多元文化融合的飲食特色，也凸顯當地餐飲產業在保存傳統與創新風味上的努力，為國際旅客提供豐富且難忘的美食體驗。