我是廣告 請繼續往下閱讀

因應在野黨頻推《財劃法》等爭議法案，身兼民進黨主席的總統賴清德12日邀集51位黨內立委，召開「便當會」商討應對方式，日前傳出總統府與行政院已拍板將以「不副署、不公布」方式進行，並建議在野黨若不滿可提倒閣，此舉引爆在野黨怒火。對此，國民黨立委吳宗憲喊話，拒絕「便當獨裁」，人民的選票不是投辛酸的，別讓台灣的民主，斷送在獨裁皇帝一個人的意志手裡。吳宗憲指出，賴清德召集不到50人的便當會，就想決定國會三讀法律的生死，等於執政黨用「便當會取代國會」，只要總統不喜歡，你我神聖的一票、國會多數決議，統統可以被這幾十個便當作廢，這叫「便當沒收民主」，而執政黨最可怕的奧步，就是鼓動行政院長拒絕「副署」法律。吳宗憲說明，第一、副署不是否決權，大法官釋字491號早就說明，副署是行政院長對總統公布的法律，簽署執行，並非行政院長對抗立法的「一票否決權」；第二、正道是「覆議」，法律有爭議，憲法給行政院長一條路「覆議」，且一旦覆議失敗，院長就「應即接受該決議」；第三、自居大法官，輸了就翻桌，更荒謬的是，執政黨找來側翼綠師洗地，把違憲的「不副署」包裝成要創造新的憲政慣例，根本就是企圖鼓吹行政權對抗立法權的政治鬥爭。「我重申，這絕不是院長的黃金否決權。」吳宗憲認為，真正的憲政慣例，是「覆議後應即接受」。過去所有覆議失敗的案例（包含卓院長創歷史新高的8次），都是依法副署公布，這才是制度常態。若覆議輸了就翻桌，不是創造慣例，是創造「獨裁」。如果行政院長用不副署把法律掐死，那人民是否也可以說：「我不認同法律，所以我不繳稅？不當兵。」「有人說，不滿意就倒閣。」吳宗憲直言，這是獨裁者用來轉移焦點的「憲政詭計」，問題根源不在行政院長是誰。現在總統權力如此獨大，只要總統是獨裁者，閣揆永遠只是傀儡，換了誰都一樣。卓院長大罷免期間，辦了多場「人民是頭家」宣講會，現在卻想沒收人民選出來的代表議決的法律。請問，哪有公僕（閣揆）敢騎在頭家（人民）之上撒野的道理？民進黨看著創黨大老前輩打下的民主江山被糟蹋，難道不心酸？吳宗憲強調，必須打破這種「憲政獨裁」狀態，回頭看看韓國前總統宣布戒嚴，理由是親北韓、擋預算、反國安、癱瘓政府 。當時全世界只有一個政黨稱讚，就是民進黨，各位有無似曾相似的感覺？這不就現在民進黨企圖繞過立法權的理由？法律是用來遵守的，但民進黨已當作手段來利用。吳宗憲續指，如果多數民意通過的法律，都可以因為賴主席兼總統的「便當會」、行政院長一句「我不副署」，就統統不算數，請問全國人民，當初投下的那一票，是「投辛酸」的嗎？大家必須堅守立場，揭穿政府詭計。最後，吳宗憲也呼籲，請吾賴總統兼黨主席回歸憲法、尊重民意，不要讓台灣的民主，斷送在獨裁皇帝一個人的意志手裡。