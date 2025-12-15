我是廣告 請繼續往下閱讀

室內裝修公司「福麥國際」以5.7億元得標國防部RDX炸藥採購標案，被藍營質疑、砲轟「綠友友圖利」，國防部長顧立雄今（15）日接受媒體聯訪時開嗆，「去計較這個公司的名字就會讓他能夠履約嗎？」，而粉專「政客爽」分享該段影片，直言網友的回覆「突破了大腸」。顧立雄今日上午赴立法院國防外交委員會報告「針對國軍各類型火藥原物料購案，廠商資格標準訂定及審認作法」並備詢。會前受訪時被問及裝修公司得標火藥一事，說明國防部過去20年來所有火藥原物料的類似案件進口，都是採公開招標程序，資格也從未改變。顧立雄直言，廠商投標就要繳交押標金，是預算金額的3%，得標後要繳交預算金額5%作為履約保證金，後續若沒辦法履約，就會面臨被解約、沒收履約保證金還要被停權，怒嗆「我需要去管這個公司資本額多少嗎？」、「去計較這個公司的名字就會讓他能夠履約嗎？」，國防部絕對禁得起檢驗。對此，政客爽今日在臉書分享該受訪片段，引發網友熱烈迴響，紛紛留言表示，「沒人在乎名字是什麼，而是資格啊！資格懂嗎？」、「難怪要找律師當國防部長⋯就是被抓包後要來辯護的⋯」、「惱羞成怒」、「又拿出律師那一套，黑的要說成白的」。其中，有網友留言表示，「其實依照採購法的邏輯，他（顧立雄）說的沒錯，但是為什麼裝潢公司在投標資料，能夠提出過往履約證明或是可履約證明，這就很匪夷所思，畢竟炸藥這種東西是一般人可以買的？」，而政客爽也留言道，「你突破了大腸」。