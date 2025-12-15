我是廣告 請繼續往下閱讀

▲泰國王后素提達將代表地主國出戰帆船比賽，消息一出立刻引發國際體壇關注。（圖／翻攝自臉書）

▲2024年她被任命為國際冰球總會（IIHF）首位女性冰球全球大使，並率領泰國國家女子冰球隊與中國進行友誼賽。（圖／Instagram/@hockey.worldwide）

泰國皇后素提達‧巴吉拉素達巴瑪拉莎娜（Suthida Bajrasudhabimalalakshana）將代表泰國參加第33屆東南亞運動會帆船比賽，引發東南亞體育迷熱烈關注，也讓外界對皇后的運動實力產生高度好奇。綜合外國媒體報導，皇后素提達長期投入各項體育運動，不僅精通帆船，還涉足冰上曲棍球與長跑等多個領域，展現出卓越的技巧與堅毅的運動精神。她此次將參加SSL47級帆船比賽，賽程定於12月15日至18日在芭達雅的海洋濱海度假村舉行。根據《Matichon》報導，SSL47級為高性能競速帆船，全長超過14公尺，駕駛此類船隻需要高度的技術、體能以及與隊員的默契配合，以應對洶湧浪潮與強風挑戰。皇后素提達在訓練中全程與泰國國家帆船隊並肩，未要求任何特別待遇，目標是奪得金牌，為國爭光。其實皇后早有參與國際賽事經驗，2024年她曾代表團隊Vayu出賽西班牙馬略卡的52 Super Series Sailing Week，負責風向分析與心理支持。在國內賽事方面，她於2023年參加第35屆普吉王杯帆船賽IRC Zero級別比賽，所屬隊伍全勝，提升泰國帆船在國際舞台的形象。除了水上運動，皇后也活躍於冰上曲棍球。2024年她被任命為國際冰球總會（IIHF）首位女性冰球全球大使，並率領泰國國家女子冰球隊與中國進行友誼賽，最終以6比6平手收場。此外，她熱衷長跑，曾在2024年12月與肯亞馬拉松名將伊魯德‧基普喬格（Eliud Kipchoge）一同參加曼谷10公里馬拉松，展現傑出體能。皇后素提達不僅以運動表現激勵泰國國家隊，也成為民眾心中的榜樣。她自2019年與泰國國王哇集拉隆功結婚並加冕以來，持續在軍事與公益領域活躍，兼具運動家、軍官與公務身分，為泰國社會樹立了多元且積極的形象。