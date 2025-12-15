原本就是低調預約困難店的私廚「喜相逢麵館」，因AI教父輝達NVIDIA執行長黃仁勳吃過更聲名大噪，傳出主廚孫必成（孫哥）將要在台北信義區百貨開幕平價新店，新光三越證實，位於信義新天地A11館B2將迎接「孫麵店Sun Bros Noodles」新餐廳，登場時間「12月17日試營運，2026年1月4日開幕」，主打320元的蔥油拌麵、炸醬麵套餐，單點小菜50元起，及蛤蠣雞湯、蝦仁酸辣湯180元等，《NOWNEWS今日新聞》記者整理菜單價格，本文提供給讀者一次掌握。
黃仁勳愛店喜相逢新開「孫麵店」！新光三越證實：進駐A11於12/17試營運
最早真的做「麵館」起家的「喜相逢麵館」，以煨麵、拌麵等麵食搭配功夫小菜，擄獲一票饕客、進而鼓勵主廚孫哥秀幾道私房菜；爾今成為有「台北最難訂私廚」之稱的名店。
新光三越證實表示，「『孫麵店』主廚孫哥回歸廚藝起點的全新力作，用十年心血與堅持，呈現一碗極致的麵」，官方推薦「從精心調製的麵條與醬料、到門市限定風味小菜：涼拌白玉苦瓜、雲耳等」。
新光三越透露，「信義新天地A11館B2將迎接『孫麵店』新餐廳，登場時間「12月17日試營運，2026年1月4日開幕」。
「孫麵店」菜單價格一次看！小菜50元起、蔥油拌麵套餐320元
目前「孫麵店」低調提供親朋好友們試吃，根據已朝聖的人表示，「孫麵店」主廚孫哥「回歸初心」端出日常菜色，看似家常、實則有著深厚底蘊的料理，讓吃過的人都讚不絕口。
「孫麵店」菜單搶先看：
◾️主食套餐
「蔥油拌麵套餐」320元：蔥油拌麵＋黃金蛋＋蝦仁酸辣湯
「炸醬麵套餐」320元：炸醬麵＋配料＋蛤蠣湯
◾️湯品
「蛤蠣雞湯 (冬季限定）」180元
「蝦仁酸辣湯」180元
◾️單點小菜
「煙燻黃金蛋」50元
「麻辣素雞」80元
「涼拌秋木耳」80元
「涼拌苦瓜」90元
「蒜炒四季豆」80元
「麻醬小黃瓜」80元
「酸辣土豆絲」80元
「麻辣花生」80元
「紹興醉雞腿」190元
「三種小菜」100元加價購：麻醬小黃瓜／酸辣土豆絲／麻辣素雞
曾飆3桌22萬元！喜相逢私廚傳熄燈 平價版麵店免搶訂位
黃仁勳吃過後更聲名大噪的「喜相逢麵館」，如今已是想訂位也不得其門而入的頂級私廚等級，開吃黃魚煨麵、剁椒魚頭、號稱不加水的番茄牛肉湯、獅子頭、醃篤鮮等菜色；過去用餐還曾一度飆到「3桌22萬元」、每人8000元之高價。還被民眾形容「總是都關著鐵門」，只有客人造訪時才會開，因此想要訂位顯得相當困難。
值得一提的是，過去被視為喜相逢招牌菜的「蔥油拌麵」、「素雞」，據說簡單外在卻有著一吃即知的不凡美味；現在在全新開幕的「孫麵店」菜單上也找得到，素雞還是麻辣版本，讓人已經忍不住想流口水。
「孫麵店」餐廳資訊
地址：新光三越信義新天地A11館B2（台北市信義區松壽路11號）
營業時間：12月17日試營運，2026年1月4日開幕
資料來源：喜相逢麵館、新光三越信義新天地FB
